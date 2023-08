Kamil Glik zagra w Serie C? Wielkie plany włoskiego klubu

Kamil Glik od kilkunastu lat gra poza granicami Polski. Przez ostatnie trzy lata był zawodnikiem Benevento. Niestety, forma jego klubu mocno pikował. Najpierw spadł do Serie B, a po ostatnim sezonie pożegnał się również z drugim szczeblem rozgrywkowym. Stoper, który mierzył się z problemami zdrowotnymi, nie chciał zostać w zespole grającym w trzeciej lidze, przez co z końcem czerwca stał się wolnym zawodnikiem.

Kamil Glik z zainteresowaniem z Serie C

Choć rozgrywki Serie A i Serie B wystartują w najbliższy weekend, (18-20 sierpnia) to 103-krotny reprezentant Polski wciąż pozostaje bez klubu. W ostatnich miesiącach łączono go nawet z powrotem do ojczyzny, ale sam piłkarz nie kwapi się na podpisanie kontraktu z którymś z klubów PKO Ekstraklasy. Zamiast tego najchętniej zostałby na dobrze mu znanym, włoskim podwórku. Jako weteran Glik cieszy się zainteresowaniem klubów drugiej ligi, ale nieoczekiwanie wielkie chęci ma także beniaminek Serie C, Casertana.

Klub dopiero co awansował na trzeci szczebel rozgrywkowy, po wygraniu play-offów o awans w Serie D. Najpierw odprawili Arzechenę, a następnie Paganese. Jak donosi włoski portal sportcasertano.it, Casertana pytała się o status Glika, badając możliwość sprowadzenia go do swojego zespołu. Głównym problemem są oczekiwania finansowe zawodnika, co sprawia, że ewentualne podpisanie kontraktu uważa się za „sensacyjny ruch”.

Kariera piłkarska Kamila Glika

Kamil Glik z powodu problemów zdrowotnych w poprzednim sezonie rozegrał tylko 19 spotkań, zdobywając przy okazji jedną bramkę i asystę. Przed podpisaniem kontraktu z Benevento uczestnik mistrzostw Europy 2016 i 2020, a także mistrzostw świata 2018 i 2022 był zawodnikiem AS Monaco, Torino, Bari czy Palermo.

