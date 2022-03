ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skorzystała na decyzji CEV dotyczącej Rosji. Chodzi o Ligę Mistrzów

Wygląda na to, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle mocno skorzystała na ostatniej decyzji CEV o wykluczeniu rosyjskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek. To jeszcze nieoficjalna informacja, lecz wydaje się, iż Polska drużyna awansowała do półfinału Ligi Mistrzów przez walkower.

Według najnowszych doniesień już niebawem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra w półfinale siatkarskiej Champions League. Zespół prowadzony przez Gheorghe’a Cretu awansował do niego za sprawą walkowera przyznanego przez CEV. Tak przynajmniej donosi „Przegląd Sportowy”. CEV i FIVB nałożyły kary na Rosję i Białoruś Ma to być efekt decyzji, którą wcześniej podjęła wspomniana Europejska Konfederacja Siatkówki. Razem z FIVB opublikowała ona komunikat, według którego rosyjskie oraz białoruskie drużyny nie będą mogły występować w żadnych turniejach międzynarodowych. „Werdykt ten wchodzi w życie natychmiast i będzie obowiązywał do odwołania” – pisano w oświadczeniu. „O podjętej wcześniej przez CEV decyzji przez o usunięciu oficjalnych imprez z Rosji, zarząd federacji potwierdził również, że wszystkie rosyjskie i białoruskie reprezentacje narodowe, kluby, sportowcy i oficjele nie są uprawnieni do udziału w jakichkolwiek rozgrywkach siatkarskich, siatkówki plażowej i siatkówki na śniegu” – czytaliśmy w dalszej części komunikatu opublikowanego przez CEV. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału Ligi Mistrzów Teraz okazuje się, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle mocno skorzysta na powyższej decyzji Europejskiej Konfederacji Siatkówki. „Zgodnie z regulaminem zawodów drużyny rosyjskie będą uważane za te, które zrezygnowały ze udziału w tych meczach. Oznacza to, że ich przeciwnicy awansują do następnej rundy dzięki wygranej 3:0 i po 25:0 w setach zarówno jeśli chodzi o zaplanowany wcześniej mecz domowy, jak i wyjazdowy” – miał powiedzieć polskiemu dziennikowi Federico Ferrardo, rzecznik prasowy CEV. Subskrybuj Wprost i wesprzyj dzieci poszkodowane na wojnie w Ukrainie Pomagam Czytaj też:

FIFA pomoże obcokrajowcom z lig ukraińskiej i rosyjskiej. Odejście gwiazd jest niemal pewne