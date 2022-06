Polskie siatkarki wskazały, co zawiodło w meczu z Brazylią. Co do tej rzeczy nie miały wątpliwości

Siatkarski sezon reprezentacyjny powoli się rozkręca. Do poważnej rywalizacji przystąpiła już między innymi nasza kobieca kadra, która wraz z początkiem czerwca wystartowała w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwone mają ze sobą już dwa mecze – z Kanadą i Brazylią. O ile po pierwszym starciu dały kibicom powody do radości, o tyle po potyczce z Canarinhes kibice nie mieli się z czego cieszyć.

Liga Narodów 2022. Przez to Polska przegrała z Brazylią

Martyna Łukasik uważa jednak, że nie wszystko w grze Polek z Brazylią było złe, o czym opowiedziała na łamach portalu sportowefakty.wp.pl. – Wydaje mi się, że do końcówek setów pokazywałyśmy bardzo dobrą i twardą grę. Nie przychodziło im łatwo grać, jednak w końcówkach zabrakło nam trochę konsekwencji i tutaj Brazylia nam mocno odjeżdżała – stwierdziła.

Rzeczywiście w meczu powtarzał się pewien schemat. Nawet kiedy Biało-Czerwone dobrze radziły sobie w różnych okresach poszczególnych setów, brakowało im konsekwencji, aby któryś z nich wygrać. Ich przeciwniczki niemal zawsze wykorzystywały dekoncentrację naszych rodaczek i w końcówkach setów wychodziły na prowadzenie. Dzięki temu szybko zamknęły mecz wynikiem 3:0.

Liga Narodów 2022. Były pozytywy w meczu Polska – Brazylia

Niedosyt po tym spotkaniu czują zresztą również same polskie zawodniczki. – Myślę, że pokazywałyśmy fajną, waleczną i zadziorną siatkówkę. Przede wszystkim była walka i to, co trener mówił w szatni, by dać z siebie wszystko w obronie. To było. Szkoda tylko tych końcówek – dodała Alicja Grabka.

Okazję do zrehabilitowania się Polki będą miały już niebawem. Na sobotę 4 czerwca zaplanowano ich mecz z Koreą Południową.

