Terminarz mistrzostw świata w siatkówce 2022. Przypominamy, kiedy i o której godzinie półfinały i finał czempionatu

Siatkarskie mistrzostwa świata, które rozpoczęły się 26 sierpnia, powoli zmierzają do końca. Za nami faza grupowa, mecze 1/8 finału oraz ćwierćfinały, które wyłoniły cztery najlepsze drużyny globu. Do strefy medalowej turnieju zakwalifikowały się reprezentacje Polski, Brazylii, Słowenii oraz Włoch i to one powalczą o tytuł najlepszego zespołu siatkarskiego świata.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Terminarz

Przed nami decydujące mecze tegorocznych mistrzostw. Już w sobotę 10 września rozegrane zostaną półfinały. Dzień później czekają nas dwa kolejne emocjonujące spotkania, czyli starcie o 3. miejsce oraz wielki finał czempionatu.

Sobota (10 września):

Polska – Brazylia (godz. 18:00)

Włochy – Słowenia (godz. 21:00)

Niedziela (11 września):

Mecz o 3. miejsce (godz. 18:00)

Finał (godz. 21:00)

Przypomnijmy, podczas poprzednich mistrzostw, organizowanych w 2018 roku, do półfinałów zakwalifikowały się drużyny z Brazylii, Polski, Serbii i Stanów Zjednoczonych. Canarinhos pokonali wówczas 3:0 Serbów, a Biało-Czerwoni po tie-breaku wygrali z Amerykanami. W finale drużyna prowadzona wówczas przez Vitala Heynena poradziła sobie z Brazylią (3:0), po raz drugi z rzędu zdobywając tytuł mistrzowski.

Tym razem nasi reprezentanci zagrają z Brazylią w półfinale po tym, jak 1/8 finału gładko ograli Tunezję, a w ćwierćfinale odesłali do domu Amerykanów. Podopieczni Renana Dal Zotto z kolei w fazie pucharowej ograli kolejno Iran i Argentynę, w każdym z tych spotkań nie mając większych problemów z pokonaniem rywala.

