Polska gospodarzem kwalifikacji olimpijskich! Znamy szczegóły

Pierwszym z gospodarzy wspomnianych kwalifikacji została ogłoszona Japonia. Dotychczas mówiło się o Polsce, jako jednym z kandydatów do organizacji jednego z turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Wiadomo już, że nadwiślański kraj na pewno ugości sportowców, jednak zaszczytu tego dostąpią również dwa pozostałe kraje.

Polska zorganizuje kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu

Siatkarskie rywalizacje kobiet do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędą się w dniach od 16 do 24 września 2023 roku. Poza Polską dwa pozostałe turnieje w tym samym czasie zorganizują także Chiny oraz wspomniana wcześniej Japonia. Męską rywalizację ugości również Brazylia. Odbędzie się ona od 30 września do 8 października. W walce o awans na igrzyska olimpijskie powalczy 12 drużyn, z których pewnymi awansu mogą być jedynie gospodarze, czyli Francuzi.

– Cieszę się, że tak znakomity skład gospodarzy zapewnił sobie organizację tegorocznych olimpijskich turniejów kwalifikacyjnych. Wszyscy gospodarze mają imponujące referencje i serdecznie powitają sportowców w tych tak wyczekiwanych kwalifikacjach. Jestem pewien, że wszystkie sześć wydarzeń będzie wspaniałym świętem dla naszego sportu i kibiców, podczas gdy 24 najlepsze drużyny będą walczyć o sześć biletów na igrzyska olimpijskie – komentował prezydent FIVB Ary S. Graça F°, cytowany przez pzps.pl.'

Jak będą przebiegać kwalifikacje olimpijskie?

Zarówno w siatkarskiej rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn udział w turniejach weźmie po dwanaście drużyn. Jedynie Francja, jako gospodarz, jest pewna awansu do turnieju głównego. Reszta miejsc zostanie przyznana w dwuetapowym procesie kwalifikacyjnym.

Składy grup mają zostać ustalone podczas ceremonii losowania, która odbędzie się w Lozannie w Szwajcarii 17 marca o godz. 13:00.

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie po meczu ZAKSY z Trentino. Trener nie wytrzymałCzytaj też:

„Siatkarska amnezja” Bartosza Bednorza po zwycięstwie nad Trentino. „Nie pamiętam meczu”