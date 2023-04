O półfinał walczą jeszcze cztery drużyny. Oto terminarz fazy play-off PlusLigi

Ćwierćfinały play-off PlusLigi powoli dobiegają końca. Z ośmiu drużyn, które walczą do trzech wygranych w parach 1–8, 2–7, 3–6 oraz 4–5 pozostaną tylko najlepsi. W piątek 14 kwietnia poznaliśmy kolejnego półfinalistę, który dołączy do ekipy Jastrzębskiego Węgla. Po sześciu latach do gry o medale wróciła Asseco Resovia, która z minimalnymi problemami pokonała PSG Stal Nysę 3:1, a łącznie 3:0 (3:0, 3:0, 3:1).

Kolejna dawka PlusLigi w piątek 15 kwietnia

Szansę dołączenia do Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii miała również ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która rozgrywała swój trzeci mecz przeciwko Projektowi Warszawa. Aktualni mistrzowie Polski prowadzili już nawet 2:1 w setach, ale podopieczni Piotra Grabana w odpowiednim momencie wzięli się w garść i rozbili rywali w czwartym secie 25:16, a w trzecim z rzędu tie-breaku zatriumfowali wynikiem 15:12. To wielkie show skomentował po spotkaniu Artur Szalpuk, który przyznał, że jest lekka radość po zwycięstwie, ale jego zespół czeka kolejny ważny mecz.

– Mam nadzieję, że w kolejnym meczu na Torwarze nadal będą takie fajne emocje i doping. O takie play-offy nic nie robiłem – żartował Szapluk.

W sobotę 15 kwietnia ZAKSA i Warta Zawiercie mogą przechylić szalę zwycięstwa w ćwierćfinale PlusLigi. Kędzierzynianie podejmą na warszawskim Torwarze Projekt o godz. 20:30. Zanim do tego dojdzie, to Aluron CMC Warta Zawiercie o godz. 14:45 podejmie w trzecim meczu Indykpol AZS Olsztyn.

Dotychczasowe wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia – Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1

Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1

Terminarz fazy play-off:

sobota, 15 kwietnia

3. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie; godz. 14:45

4. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle; godz. 20:30

niedziela, 16 kwietnia

ew. 4. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

środa, 19 kwietnia

ew. 5. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn

ew. 5. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia, a starcia o medale toczyć się będą w dniach od 3 do 17 maja.

