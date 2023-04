Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja na żywo w TV i online

Póki co najwięcej emocji w play-offach PlusLigi dostarcza para Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa. W trzech spotkaniach kibice zobaczyli piętnaście setów, w których siatkarze obu ekip walczyli do końca, do utraty sił.

W pierwszych dwóch spotkaniach u siebie lepsi byli aktualni mistrzowie polski, którzy pokonali rywali po 3:2. Najwięcej emocji przyniosło to drugie spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu, bo choć to Projekt Warszawa przeważał i prowadził 2:1 w setach, to Kędzierzynianie wykrzesali z siebie resztki sił i najpierw doprowadzili do wyrównania, a potem triumfowali.

PlusLiga: Projekt – ZAKSA. Szalona końcówka trzeciego meczu

Na trzeci mecz finaliści Ligi Mistrzów przyjechali do Warszawy na Torwar, gdzie zmagania siatkarzy obu ekip oglądało ponad 5 tys. osób. Trzecie spotkanie mogło być ostatnim dla Projektu, dlatego podopieczni Piotra Grabana musieli zrobić wszystko, co w ich mocy, jeśli chcieli jeszcze liczyć się w grze o półfinał. Początek był nie za ciekawy, bo to ZAKSA wyszła na prowadzenie 2:1 w setach.

Jednak w czwartym secie gospodarze postawili wszystko na jedną kartę i zdeklasowali rywali 25:16, a w tie-breaku poszli za ciosem i zwyciężyli 15:12. Ten wynik sprawił, że to nie koniec zmagań w tej parze i zmęczona trudami sezonu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ponownie musi stanąć w szranki z Projektem Warszawa.

Play-offy PlusLigi: Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja na żywo

Czwarty mecz w 1/4 finału PlusLigi między Projektem Warszawa a Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odbędzie się w sobotę 15 kwietnia o godz. 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w telewizji na antenie Polsatu Sport i w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go.

Czytaj też:

O półfinał walczą jeszcze cztery drużyny. Oto terminarz fazy play-off PlusLigiCzytaj też:

Tragiczna śmierć siatkarki. Prezes klubu przerwała milczenie