Biało-Czerwone wracają do gry w Lidze Narodów. O której i gdzie transmisja z meczu Polska – Dominikana?

Na powrót polskich siatkarek do rywalizacji trzeba było poczekać kilkanaście dni. To już typowe, że rozgrywki Ligi Narodów odbywają się w cyklicznych turniejach, między którymi zawsze znajduje się tydzień przerwy a czasem nawet nieco więcej. Jak ten okres wykorzystały nasze reprezentantki? Przekonamy się już niebawem, kiedy wybiegną na boisko, aby zmierzyć się z Dominikankami.

Polski znakomicie radzą sobie w Lidze Narodów

Tym razem Biało-Czerwone grać będą w dalekiej Azji, a mianowicie w Hongkongu. Drugi turniej Polki rozpoczną w niemal identycznym składzie co pierwszy. Stefano Lavarini stwierdził, że to nie jest czas na eksperymenty, tylko szlifowanie tego, co udało się już w drużynie wypracować.

W związku z tym w kadrze doszło do zaledwie jednej zmiany. Musiała z niej wypaść bowiem Kamila Witkowska, która jak dotąd pełniła funkcję kapitana ekipy. Kontuzja wyeliminowała ją jednak już z meczów rozgrywanych w Anatalyi. Skoro teraz nie udało jej się wydobrzeć, selekcjoner postanowił zastąpić ją Dominiką Pierzchałą. Zawodniczka urodzona w 2003 roku została niedawno uznana za odkrycie sezonu 2022/23 w Tauron Lidze. Cały czas z urazem zmaga się także Joanna Wołosz i jej również nie zobaczymy w akcji podczas starć w Hongkongu.

Trzeba jednak przyznać, że pomimo pewnych braków kadrowych Biało-Czerwone jak dotąd radziły sobie znakomicie. Dość niespodziewanie wygrały bowiem wszystkie cztery mecze i z identycznym bilansem jak Chinki prowadzą w tabeli Ligi Narodów. Najpierw pokonały Kanadę (3:2), potem Włochy (3:1), a następnie Tajlandię (3:0) i Serbię (3:0). W Hongkongu przyjdzie im także zmierzyć się z Turcją, Holandią i Chinami.

Polska – Dominikana. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mecz Polska – Dominikana rozpocznie się o nietypowej godzinie, ze względu na różnicę czasu między naszym krajem i daleką Azją. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podopieczne Stefano Lavariniego powinny wybiec na parkiet o godzinie 11:00.

Pierwsze starcie Biało-Czerwonych w drugim turnieju Ligi Narodów będzie transmitowane zarówno w Polsacie Sport jak i TVP Sport. Spotkanie to da się obejrzeć również w internecie, na platformach takich jak polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl.

