Polacy pokonali mistrzów świata! Znakomity mecz podopiecznych Nikoli Grbicia

Dziękujemy za prześledzenie naszej relacji na żywo i zapraszamy do kolejnych! 20:25 KOCHANOWSKI Z ASEM NA KONIEC! Wygrywamy 3:1 z mistrzami świata!! 20:24 Mamy piłkę meczową! Fornal! 20:23 Błąd w ataku Leona 19:23 Leon w siatkę z serwisu 18:23 Punkt dla Polski! 18:22 Nikola Grbić poprosił o przerwę 18:22 Lavia z asem serwisowym! 17:22 Kurek zepsuł serwis 16:22 Romano psuje serwis. Polacy coraz bliżej zwycięstwa! 16:21 Punkt dla Włochów 15:21 Włosi przerywają serię sześciu zdobytych punktów z rzędu Polaków 14:21 Koncert Polaków! Kurek wygrywa kolejną kontrę! 14:20 Co za fragment w wykonaniu Biało-Czerwonych! Fenomenalny atak Kurka! 14:19 Leon! Coraz lepsza gra Polaków! 14:18 Tak! Blok Kochanowskiego i mamy już cztery punkty przewagi! 14:17 Leon kontynuuje swoje znakomite akcje! 14:16 Tym razem to Włosi zdobywają „oczko” 13:16 As serwisowy Fornala! 13:15 Fornal znakomicie z ataku! 13:14 Russo sprytnie zdobywa punkt! 12:14 Leon znów znakomicie wyprowadza atak! 12:13 Włosi łapią kontakt 11:13 di Giorgi poprosił o czas 11:13 As serwisowy Kochanowskiego! Wychodzimy na dwupunktowe prowadzenie! 11:12 Znakomity atak Kurka! Wykorzystał zawahanie włoskiej reprezentacji! 11:11 Tym razem popsuł zagrywkę Leon 10:11 Leon znów daje punkt naszej reprezentacji! 10:10 Punkt dla Włochów 9:10 Leon w boisko! 9:9 Michieletto znakomicie zaatakował! 8:9 Po wideo-weryfikacji atak Kurka kończy się punktem dla PolskI! 8:8 Russo trafia w boisko po ataku 7:8 Prowadzenie Polaków po mocnej „ścinie” Fornala! 7:7 Kurek! 7:6 Punkt za punkt. Lavia! 6:6 Potężna bomba Kurka i Polacy wyrównują! 6:5 Lavia wyprowadził bardzo dobry atak 5:5 Anzani w aut po serwisie 5:4 Michieletto skutecznie atakuje po palcach Kochanowskiego 4:4 Dobry atak Fornala i mamy wyrównanie! 4:3 Drugie prowadzenie Włochów w tym secie. Anzani znakomicie wykończył akcję 3:3 Zepsuł serwis Kurek 2:3 Leon dobrze zachował się w ataku! 2:2 Huber już nie serwuje, jak na początku meczu. Kolejna popsuta zagrywka 1:2 Kochanowski daje nam prowadzenie! 1:1 Jest wyrównanie Polaków 1:0 Auto po bloku Polaków i punkt dla Włochów Czas na set numer cztery! 25:18 Koniec! Lavia kończy tego seta i mamy 2:1 dla Polaków w meczu 24:18 Romano przestrzelił atak! 24:17 Popsuty serwis. Drugi setbol 24:16 Romano kończy atak Włochów. Piłka setowa dla naszych przeciwników 23:16 Huber dotknął siatki 22:16 Kurek skutecznie kończy atak Polaków 22:15 Popsuty serwis przez Bołądzia 21:15 Dobry atak Bołądzia wyprowadza z równowagi Włochów 21:14 Po zamieszaniu i dobrej obronie Romano ponownie zdobywa punkt. Siedmiopunktowe prowadzenie Italii 20:14 Giannelli sprytnie zmylił blok Polaków 19:14 Dobrze Kochanowski z prawej strony. Atak kończy się punktem dla Polski 19:13 Pogubili się Polacy i znów sześciopunktowe prowadzenie Włochów 18:13 Kochanowski zdobywa szósty punkt atakiem 18:12 Tym samym odpowiada Firlej 17:12 Romano nie tafia z serwisu 17:11 Huber ponownie psuje zagrywkę 16:11 Naprawia swój błąd atakiem środkowy Polaków i Jastrzębskiego Węgla 16:10 Tym samym odpowiada Fornal. Niestety... 15:10 Tym razem zepsuł zagrywkę Michieletto 15:9 Bezlitosny w trzecim secie jest Michieletto 14:9 Bołądź w pięknym stylu zdobywa punkt 14:8 Michieletto ponownie daje punkt Włochom 13:8 Ósmy punkt dla Biało-Czerwonych autorstwa Kochanowskiego 13:7 Michieletto w dobrej dyspozycji. Znów uprzykrza życie naszej ekipie 12:7 Leon w aut po serwisie 11:7 Lavia psuje serwis 11:6 Michieletto daje kolejny punkt Włochom 10:6 Lavia mocno i po rękach Kurka zdobywa punkt 9:6 Świetny blok Kochanowskiego! Nie przepuścił ataku Romano 9:5 Kochanowski trafia 9:4 Huber myli się w serwisie 8:4 Błąd serwisowy Russo 8:3 Zablokowany atak Hubera. Coraz gorsza sytuacja naszej kadry w trzecim secie 7:3 Czteropunktowe prowadzenie Włochów 6:3 Romano nie dał szans pojedynczemu blokowi założonemu przez Leona 5:3 Bardzo dobry atak po skosie Kurka! 5:2 Lavia bardzo mocno w boisko 4:2 Pogubili się Włosi i mamy drugi punkt z rzędu dla naszej kadry 4:1 I mamy skutek. Leon zdobywa pierwszy punkt dla Polaków 4:0 Nikola Grbić poprosił o czas 4:0 Giannelli zwolnił rękę, czego nie spodziewali się Polacy. Mamy kłopoty 3:0 Znakomity początek Włochów. Świetnie zakończył atak Lavia 2:0 Michielletto ponownie trafia 1:0 Zablokowany atak Kurka przez Michielletto I wracamy! Czas na trzeciego seta 26:28 Mamy to! Ciężki bój na korzyść Polaków! Prowadzimy 2:0! 26:27 Leon znakomicie i mocno po rękach bloku Włochów daje nam kolejnego setbola! 26:26 Przestrzelił serwis Fornal, ale inicjatywa jest po naszej stronie 25:26 Świetny blok Kurka! Mamy piłkę setową! 25:25 Fornal znów daje nam wyrównanie! 25:24 Drugi setbol dla Włochów 24:24 Piękny atak Kurka i mamy wyrównanie 24:23 Lavia trafia z ataku i mamy piłkę setową dla Włochów 23:23 Fornal zdobywa punkt po palcach przeciwnika! 23:22 Dotknięcie siatki Kochanowskiego i punkt dla Włochów 22:22 Kurek świetnie uderzył i dał wyrównanie! 22:21 Włosi wychodzą na prowadzenie. Nieudany atak Leona 21:21 Michielletto wraca do punktowania 20:21 Ajaj! Co za uderzenie Fornala! Kapitalne uderzenie daje man prowadzenie! 20:20 Huber psuje serwis 19:20 Dobry atak Leona i po palcach przeciwników zdobywa punkt dla Polski! 19:19 Fornal przestrzelił serwis 18:19 Kapitalny blok Kurka i znów wracamy na prowadzenie! 18:18 Giannelli wyrównuje po bloku 17:18 Anzani zdobywa asa serwisowego 16:18 Poprawka! Punkt dla Włochów. Huber dotknął piłki przy bloku 15:19 Po raz kolejny czteropunktowe prowadzenie Biało-Czerwonych! Anzani się pomylił! 15:18 A teraz go traci po nieudanym serwisie 15:17 Lavia zdobywa punkt po ataku 14:17 Czwarta prośba o czas di Giorgiego w tym meczu 14:17 Tak się gra w siatkówkę, jak zrobił to Fornal! Fenomenalny atak środkowego! 14:16 Wracamy na dwupunktowe prowadzenie! Myli się Romano 14:15 I Bednorz od razu daje punkt po bloku! 14:14 Bednorz wszedł za Leona 14:14 Romano z asem serwisowym. Włosi wyrównują 13:14 Reaguje Nikola Grbić i po raz pierwszy w tym meczu prosi o czas 13:14 Lavia doprowadza do kontaktu 12:14 Przewaga Polaków topnieje do dwóch punktów 11:14 Tym razem Romano skutecznie trafia 10:14 Romano zatrzymany blokiem przez Fornala! Cztery punkty przewagi Biało-Czerwonych! 10:13 Lavia dotknął siatki! Polska znów na trzypunktowym prowadzeniu! 10:12 Lavia bardzo ładnie trafia „ściną” 9:12 Kapitalnie zaatakował Kurek! Nie mocno, a sprytnie! 9:11 Łomacz nie daje rady obronić ataku Russo 8:11 As serwisowy Hubera! Już trzeci w tym meczu! 8:10 Błąd Gianelliego na zagrywce! 8:9 Michielletto dobrze obronił i zdobył punkt 7:9 Punkt Fornala! 7:8 Romano daje punkt Włochom 6:8 di Giorgi znów prosi o czas 6:8 I dwupunktowe prowadzenie Polaków! Znakomity atak Fornala 6:7 Biało-Czerwoni zyskują punkt i mimo zaprzeczeń włoskiej ekipy, sędzia im go przyznaje 6:6 Kochanowski przestrzelił serwis 5:6 Romano w aut po zagrywce! Polacy drugi raz na prowadzeniu w tym secie 5:5 Spóźnienie Łomacza do piłki i mamy wyrównanie 4:5 As serwisowy Leona! Po taśmie, ale weszło! 4:4 Russo psuje kolejną zagrywkę Włochów. To już ósma! 4:3 Lavia zmylił naszą defensywę i daje punkt Włochom 3:3 Leon bardzo dobrze zaatakował z lewej strony 3:2 Włosi wracają na prowadzenie 2:2 Myli się Michielletto i mamy wyrównanie! 2:1 Pierwszy punkt dla Polaków w tym secie 2:0 Błąd Kurka w tym meczu i Włosi wychodzą na dwupunktowe prowadzenie 1:0 Lepiej rozpoczynają Włosi! Zaczynamy drugiego seta! 25:19 Koniec! Polacy prowadzą z Włochami 1:0! 24:19 Drugi as serwisowy Hubera! Piłka setowa! 23:19 Co za bomba Leona?! Jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa w tym secie 22:19 Atak Leona po palcach Włochów i mamy punkt! 21:19 Błąd serwisowy Fornala 21:18 Obaj są w stanie kontynuować grę 21:18 Sędzia przerywa akcję, ponieważ zderzyli się Zatorski i Łomacz 21:18 Kurek, Kurek, Kurek! 20:18 Russo pozbawia Polaków nadziei na kontrę 20:17 Kurek w znakomitej dyspozycji! Kolejny punkt naszego kapitana! 19:17 Potężny atak Romano nie zostaje odparty przez Kurka 19:16 Kurek podwyższa! 18:16 Michielletto skutecznie atakuje z lewej strony 18:15 As serwisowy Leona! 17:15 Dobry atak Kochanowskiego i mamy podwyższenie! 16:15 Kurek w siatkę przy serwisie 16:14 di Giorgi znów prosi o czas dla swojej drużyny 16:14 Polacy wychodzą na dwupunktowe prowadzenie! Świetny blok Łomacza! 15:14 Tym razem Romano nie trafia, ale z serwisu 14:14 Romano jest bezbłędny! 14:13 Do trzech razy sztuka! Huber daje punkt Polakom po znakomitej i zaciętej akcji 13:13 I mamy wyrównanie. Dobre trafienie Lavii 13:12 Punkt zdobywa Bartosz Kurek i wyprowadza naszą kadrę na prowadzenie! 12:12 Nie trafia Michielletto z serwisu 11:12 Bardzo dobrze pod linię boczną trafia Russo 11:11 Giannelli w aut z serwisu 10:11 Zablokowany Tomasz Fornal 10:10 Galassi psuje serwis 9:10 Romano jest dzisiaj znakomity. Kolejny punkt dla swojej drużyny 9:9 Znakomita piłka Romano i jest wyrównanie 9:8 Dobra akcja obronna Polaków wyprowadza z równowagi atak Włochów i Biało-Czerwoni na prowadzeniu! 8:8 Kochanowski daje punkt z ataku 7:8 Kapitalna wymiana i najdłuższa akcja meczu kończy się punktem po bloku dla Włochów 7:7 Kolejny punkt po bloku autorstwa Kochanowskiego! 6:7 Włosi drugi raz w tym meczu wychodzą na prowadzenie 6:6 Łomacz bliski obrony, ale Romano doprowadza do wyrównania stanu seta 6:5 Dobry atak Lavii i Włosi łapią kontakt 6:4 Ferdinando di Giorgi poprosił o czas 6:4 As serwisowy Hubera! 5:4 Skuteczny blok Kochanowskiego i Polska wraca na prowadzenie! 4:4 Zepsuł zagrywkę Russo 3:4 Znakomity atak Romano z prawej strony siatki 3:3 Michilletto w siatkę przy zagrywce 2:3 Włosi wychodzą na prowadzenie 2:2 Leon próbował ratować i był bliski obrony, ale Giannellio znakomicie kończy atak Włochów 1:2 Odpowiadają Włosi 0:2 I dwa do zera! Znowu Kurek, ale tym razem po palcach przeciwnika 0:1 Rozpoczęli Włosi zagrywką Gianellego, a Bartosz Kurek znakomicie wykończył atak! 12:32 Zaczynamy! 12:30 Taki skład do boju posłał Ferdinando di Giorgi: Giannellio - Michieletto - Russo - Romano - Lavia - Galassi 12:28 Swój hymn śpiewają Włosi 12:27 Teraz słuchamy hymnów! Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiał w Rotterdamie! 12:26 Nikola Grbić postawił na taki wyjściowy skład: Bartosz Kurek — Wilfredo Leon — Grzegorz Łomacz - Jakub Kochanowski — Tomasz Fornal — Norbert Huber. 12:24 Siatkarze obu ekip już na parkiecie! Czas na prezentację pierwszych szóstek. 9:30 Witajcie w naszej relacji na żywo z meczu Włochy – Polska w ramach Ligi Narodów 2023! Dotychczasowe wyniki Biało-Czerwonych nie prezentują się najgorzej, ale poprzednia porażka ze Stanami Zjednoczonymi 0:3 powinna posłużyć im jak zimny prysznic przed kolejnymi zmaganiami. Start meczu o 12:30, a my już teraz zapraszamy do śledzenia nowych wieści związanych ze spotkaniem!

Siatkarska Liga Narodów jest organizowana każdego roku od 2018 roku przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej dla wybranych przez nią reprezentacji narodowych. W tym sezonie o zwycięstwo w turnieju walczą: Chiny – Holandia – Iran – Niemcy – Polska – Serbia – USA – Włochy – Argentyna – Brazylia – Bułgaria – Francja – Japonia – Kanada – Kuba – Słowenia.

Wyniki reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Z pierwszego tygodnia VNL Biało-Czerwoni wywieźli trzy zwycięstwa – 3:1 z Francją, 3:2 z Iranem i 3:2 z Bułgarią. Ponadto na zakończenie turnieju w Nagoi nasi siatkarze przegrali 0:3 z Serbią. Podczas drugiego tygodnia podopieczni Nikoli Grbicia wygrali dwa mecze po 3:2 – z Niemcami i Holandią. W trzecim spotkaniu rozgrywanego w Holandii turnieju Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się z reprezentacją USA i ponieśli drugą porażkę 0:3, wyglądając zdecydowanie słabiej.

Serbski selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się na powołanie tych zawodników:

Atakujący : Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź,

: Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź, Przyjmujący : Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk,

: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Środkowi : Sebastian Adamczyk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Karol Urbanowicz,

: Sebastian Adamczyk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Karol Urbanowicz, Rozgrywający : Grzegorz Łomacz, Jan Firlej,

: Grzegorz Łomacz, Jan Firlej, Libero: Paweł Zatorski, Kamil Szymura.

Po siedmiu spotkaniach Biało-Czerwoni zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Pierwsza jest Japonia z kompletem siedmiu zwycięstw i 22. oczkami na koncie. Tuż za nią są USA oraz Słowenia. Pierwsza z ekip zgromadziła 21 punktów, a druga o trzy mniej. Na czwartej i piątej lokacie plasują się Brazylijczycy i Argentyńczycy z dorobkiem 16 pkt. Kolejne miejsce zajmują Włosi, którzy zdobyli dotychczas 15 oczek. Za Polakami są Holendrzy.

