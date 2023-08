Polscy siatkarze wracają do gry. Oto terminarz memoriału Wagnera

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski siatkarzy po spektakularnym zwycięstwie w Lidze Narodów dostała kilka dni wolnego, żeby naładować akumulatory przed kolejnymi istotnymi wyzwaniami w sezonie kadrowym. Biało-Czerwoni ponownie do trenowania zabrali się w weekend 4-5 sierpnia, lądując na zgrupowaniu w Zakopanem.

Memoriał Huberta Wagnera tuż przed startem ME 2023

Polaków ponownie na boisku kibice zobaczą już w najbliższy weekend. Okazja będzie wyjątkowo ciekawa, bo w Krakowie rozegrana zostanie XX edycja Memoriału Huberta Wagnera. Czyli ku pamięci człowieka, który wygrał z polskimi siatkarzami zarówno złoto olimpijskie (1976), jak i mistrzostwo świata (1974).

W krakowskiej Tauron Arenie oprócz Biało-Czerwonych kibice będą mogli obejrzeć czołowe reprezentacje ze Starego Kontynentu. Będą mistrzowie świata i Europy, czyli Italia, mistrzowie olimpijscy Francuzi oraz ci, z którymi Polakom gra się wyjątkowo trudno – kadra Słowenii. Trzy dni grania i ciekawy sprawdzian dla drużyny trenera Nikoli Grbicia.

Terminarz memoriału Wagnera 2023

Piątek, 18 sierpnia

17:30 – Polska vs Słowenia



20:00 – Włochy vs Francja

Sobota, 19 sierpnia

14:00 – Słowenia vs Włochy



17:00 – Polska vs Francja

Niedziela, 20 sierpnia

14:00 – Francja vs Słowenia



17:00 – Polska vs Włochy

Memoriał imienia legendarnego trenera Biało-Czerwonych odbywa się od 2003 roku. Od 2016 roku impreza gości w Krakowie. Wcześniej miała miejsce m.in. w Toruniu, Płocku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie czy Zielonej Górze.

Dodatkowy sparing Biało-Czerwonych

Polscy siatkarze na turniej ME wyruszą 28 sierpnia. Impreza przewidziana jest w dniach 28.08 do 16.09. Zanim Biało-Czerwoni zagrają o turniejową stawkę, w Polsce zaliczą ostatni, towarzyski sprawdzian. Jeszcze pomiędzy krakowskim memoriałem a wylotem w stronę gry na ME.

W łódzkiej Atlas Arenie 26 sierpnia Biało-Czerwoni zagrają z Ukrainą. Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 18:00.

