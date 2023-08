Polska – Turcja o półfinał ME siatkarek. Kiedy i gdzie oglądać mecz, transmisja TV i online

Biało-Czerwone bardzo udanie rozpoczęły obecny sezon reprezentacyjny. Polki zdobyły brązowy medal Ligi Narodów, świetnie prezentując się w starciu z najlepszymi nie tylko z Europy, ale z całego świata. Najważniejszym celem Półek jest jednak wywalczenie awansu na igrzyska olimpijskie do Paryża (2024). Zanim turniej kwalifikacyjny, Polki biją się dodatkowo o wejście do strefy medalowej trwających mistrzostw Europy.

Bardzo złe wspomnienia polskich siatkarek z Turcją

Złe informacje są takie, że Polki przegrały ostatnie trzy mecze z Turczynkami w turnieju o prymat na Starym Kontynencie. W 2017 roku był to baraż o ćwierćfinał (1:3), w 2019 półfinał ME (1:3), a w 2021 ćwierćfinał (0:3).

Pocieszające jest za to dla zespołu trenera Stefano Lavariniego, że Biało-Czerwone były w stanie ograć Turczynki podczas tegorocznej Ligi Narodów. Dodatkowo w grach sparingowych przed startem ME Polki na trzy mecze dwa razy były lepsze od Turcji. Nadal mowa jednak o zupełnie innej stawce, aniżeli walka o wejście do najlepszej czwórki ME. Turczynki z pewnością przygotują coś specjalnego na mecz z Biało-Czerwonymi.

Dodatkowym „smaczkiem” rywalizacji jest fakt, trenerem Turcji jest Daniele Santarelli. Włoch przed rokiem zdobył złoty medal MŚ, prowadząc kadrę Serbii. Serbski zespół musiał po drodze uporać się (również w ćwierćfinale) z Polkami. W meczu rozgrywanym w Gliwicach skończyło się na 3:2 dla Serbek, co zapewne zostało w pamięci drużyny prowadzonej już wówczas przez trenera Lavariniego.

Polska – Turcja, kiedy i gdzie oglądać ćwierćfinał ME?

Biało-Czerwone już w środę zagrają o miejsce w najlepszej czwórce mistrzostw Europy. Żeby tak się stało, reprezentacja Polski będzie musiała pokonać Turcję, czyli niedawne zwyciężczynie Ligi Narodów.

Mecze ME siatkarek można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz TVP Sport. W wersji online transmisje dostępne są na platformie Polsat Box Go czy stronie internetowej TVP Sport. Początek pojedynku Polek z Turczynkami o godzinie 17:00.

