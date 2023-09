Uwaga na godzinę meczu Polska – Włochy! O której i gdzie oglądać transmisję TV i online?

24 września końca dobiegną kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w siatkówce kobiet. Tego dnia rozstrzygnie się także to, czy Biało-Czerwone awansują do nich bezpośrednio, czy jednak będą musiały oglądać się na ranking FIVB. Przed podopiecznymi Stefano Lavariniego najważniejszy mecz z Włoszkami.

Polska – Włochy kluczowym meczem w kwalifikacjach IO

Gdyby nie niespodziewana porażka 2:3 z Tajkami, wszystko byłoby już praktycznie rozstrzygnięte, o ile wyniki pozostałych starć pozostałyby bez zmian. Szczególnie ostatnio polskie siatkarki zabłysnęły, gdy przyszło im rywalizować z Amerykankami. Mało kto wierzył w triumf naszych rodaczek, a te jednak wspięły się na wyżyny umiejętności i wygrały 3:1.

Wcześniej pokonały też Kolumbijki, Niemki – po niesamowitym thrillerze – Koreanki i Słowenki. Reprezentantki Italii mają identyczny bilans meczów, ponieważ przegrały jedynie z USA. W związku z tym można spodziewać się, że w Atlas Arenie dojdzie do zaciętego pojedynku. Oby takim, po którym to Biało-Czerwone będą mogły świętować.

O której i gdzie transmisja TV i online z meczu Polska – Włochy?

Dotychczas wszystkie mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich 2024 rozpoczynały się o godzinie 17:30. Teraz jednak mamy do czynienia z odstępstwem od tej reguły. W niedzielny wieczór 24 września Biało-Czerwone pojawią się na boisku nieco później. Ich spotkanie z Włoszkami powinno rozpocząć się bowiem o 20:30, jako czwarte i ostatnie w kolejności spośród tych zaplanowanych na ten dzień.

Klasycznie kibice, którzy nie zdołają dotrzeć łódzką Atlas Arenę, będą mieli kilka opcji do wyboru, aby obejrzeć ten pojedynek. Transmisję telewizyjną przeprowadzi bowiem zarówno Polsat Sport, jak i TVP Sport. Internauci z kolegi mogą skorzystać z dwóch serwisów online – polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl.

