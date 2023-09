NA ŻYWO: Polska – Belgia na początek walki o igrzyska olimpijskie 2024

9:33 Przed pierwszym meczem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich warto odświeżyć sobie kadrę naszej drużyny. Kogo Nikola Grbić zabrał do Chin?



Dzień dobry! Witamy w relacji live z meczu Polska - Belgia rozpoczynającego zmagania Biało-Czerwonych w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Parużu.

Polscy siatkarze wylecieli do chińskiego Xi’an w bardzo dobrych nastrojach. O wyjazd na igrzyska olimpijskie powalczą ze złotymi medalami Ligi Narodów i mistrzostw Europy. Choć dla każdego rywala starcie z Biało-Czerwonymi będzie piekielnie trudnym zadaniem, to sami polscy zawodnicy muszą zachować wielką koncentrację.

Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o IO 2024

Na igrzyska olimpijskie awansują dwa najlepsze ekipy spośród ośmiu, które biorą udział w Chinach. Oprócz Polaków, Belgów i gospodarzy o bilety do Paryża powalczą też Bułgarzy, Kanadyjczycy, Meksykanie, Argentyńczycy oraz Holendrzy. W pierwszym meczu czeka ich jednak rywalizacja ze znajomym rywalem.

Belgowie nie zaliczają się zarówno do światowej, jak i europejskiej czołówki. Zespół Emmanuele Zaniniego (byłego trenera Aluron CMC Warty Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów awansował co prawda z fazy grupowej ostatniego EuroVolley, lecz w 1/8 finału przegrał z Polską 1:3. Polacy po wygraniu dwóch setów pozwolili sobie na rozkojarzenie, przez co rywale wygrali trzecią partię i do samego końca walczyli o tie-break.

W składzie Belgów najwięcej polskim kibicom może mówić nazwisko Sama Deroo. Przyjmujący przez kilka lat był zawodnikiem Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. Ponadto w sezonie 2021/2022 przywdziewał koszulkę Resovii. Warto również zwrócić uwagę na Ferre Reggersa, młodego atakującego, który mocno przebija się do poważnej siatkówki. Mierzący 202 centymetry wzrostu siatkarz w nadchodzącym sezonie zagra w PowerVolley Mediolan.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Polacy po meczu z Belgią nie dostaną zbyt wiele wolnego. Dzień później powalczą już z Bułgarią.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO:

Polska – Belgia (sobota, 30 września o godzinie 10:00)

Polska – Bułgaria (niedziela, 1 października o godzinie 10:00)

Polska – Kanada (wtorek, 3 października o godzinie 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

