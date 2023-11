Kamil Semeniuk się nie zatrzymuje! Co za forma reprezentanta Polski w Italii

Sir Susa Vim Perugia to klub, który z pewnością jest szczególnie bliski kibicom polskiej siatkówki. W barwach mocnego włoskiego zespołu widnieją bowiem dwa istotne postaci w kontekście reprezentacji Polski. Mowa o Kamilu Semeniuku oraz Wilfredo Leonie. Ten drugi, MVP meczu finałowego mistrzostw Europy (2023), walczy o pełny powrót do zdrowia. Pod jego nieobecność gwiazdą świecącą pełnym blaskiem stał się Semeniuk.

Nikola Grbić pomógł w ważnym momencie Kamilowi Semeniukowi

Nie ulega wątpliwości, że spory wpływ na obecną, świetną formę polskiego przyjmującego, miał selekcjoner Biało-Czerwonych. Nikola Grbić pomimo kiepskiego sezonu klubowego, wierzył w swojego podopiecznego. Semeniuk jeszcze w 2022 roku razem z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle sięgał po wygraną w Lidze Mistrzów, będąc MVP meczu finałowego. Po przenosinach z PlusLigi na Półwysep Apeniński Polak musiał jednak zderzyć się z nowymi, trudnymi realiami.

Semeniuk odzyskał blask w trakcie sezonu reprezentacyjnego, osiągając z Biało-Czerwonymi wszystko, co tylko było można. Złoto Ligi Narodów, następnie mistrzostwo Europy i na koniec kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024). To napędziło siatkarza do przekucia udanych miesięcy w reprezentacji na klubowe granie.

Sir Susa Vim Perugia ma sporą pociechę z Polaka. Semeniuk w kolejnym spotkaniu sezonu 2023/24 został uznany kluczową postacią drużyny. W pojedynku z Pallavolo Padovą Polak zdobył 14 punktów, 11 atakiem, dwa za sprawą skutecznej zagrywki oraz dorzucił jeden punktowy blok. Semeniuk został wybrany MVP pojedynku.

Angelo Lorenzetti poniesie Perugię do wielkich sukcesów?

Podobnie jak w przypadku Grbicia w reprezentacji, Semeniuk dobrze trafił pod względem trenera klubowego. Angelo Lorenzetii przejął Perugię po latach (2016-23) pracy w barwach Itasu Trentino. Mistrz Włoch z 2023 roku ma teraz przenieść gen wygrywania do zespołu Perugii. Wydaje się, że ten szkoleniowiec może wyciągnąć wiele dobrego z Semeniuka w perspektywie kolejnych miesięcy.

Kiedy do tego dołączy wspomniany Leon, to reprezentacja Polski może mieć sporą pociechę z tego, jaki sezon zaliczą we Włoszech kadrowicze.

