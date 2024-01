Libero reprezentacji Polski jest tego pewny. Wierzy, że może osiągnąć wielkie rzeczy w tym roku

W minioną niedzielę odbyła się gala Człowiek Roku 2023 „Wprost”. Redakcja postanowiła przyznać to wyróżnienie siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn, która nie miała sobie równych. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali wszystko, co najważniejsze. Mowa oczywiście o Lidze Narodów, mistrzostwie Europy oraz o kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Jakub Popiwczak podsumował rok 2023

Na wydarzeniu nie zabrakło trenera – Nikoli Grbicia oraz wielu czołowych zawodników Biało-Czerwonej kadry. Jednym z odbierających wyróżnienie był Jakub Popiwczak – libero Jastrzębskiego Węgla, lidera PlusLigi i reprezentacji Polski. Na pytanie, czy mógł wymarzyć sobie lepszy rok w klubie i kadrze od minionego, odparł, że było parę takich momentów.

– Mogę sobie wyobrazić parę lepszych meczów i trofeów więcej. Z drugiej strony nie mogę narzekać, bo ten rok był świetny dla mnie oraz dla moich kolegów z reprezentacji. Myślę, że jako cała polska siatkówka zrobiliśmy wielką rzecz, dlatego na początku stycznia spijamy śmietankę, chodzimy po galach i jesteśmy klepani po plecach. To jest ta wisienka na torcie, którą dostaliśmy za ciężką pracę wykonaną w 2023 roku – przyznał.

– Patrząc na poprzednich laureatów tej nagrody, na pewno znaleźliśmy się w znamienitym gronie. Te osobowości, czy reprezentacja piłkarska, która również wcześniej otrzymała tę nagrodę, to przecież śmietanka. Bardzo się cieszę, że moja skromna osoba mogła być częścią zespołu, który zdobył tę nagrodę. Jest to niesamowite wyróżnienie. Pokazuje ono, jak siatkówka i nasz zespół działa na wyobraźnie kibiców nie tylko sportu, ale również tych, którzy tylko przy okazji ważnych meczów zasiadają przed telewizorem, by nas wspierać. Bardzo cieszę się, że zrobiliśmy coś wielkiego dla naszego kraju i zostaliśmy za to nagrodzeni – dodał.

Jakub Popiwczak: Możemy zrobić wielkie rzeczy

W sezonie 2023/24 PlusLigi Jastrzębski Węgiel jest na najlepszej drodze do zdobycia drugiego tytułu mistrza Polski z rzędu. Pomarańczowi mają 39 pkt i mają przewagę jednego „oczka” nad Projektem Warszawa. Czy maszyny z Jastrzębia-Zdroju już nikt nie zatrzyma?

– Już parę razy zostaliśmy zatrzymani. Ostatnio w Zawierciu trochę wybili nam z głowy myślenie, że jesteśmy ponad wszystkimi. Na pewno cieszy fakt, jak gramy oraz to, że jesteśmy liderem. Mieliśmy bardzo dobrą pierwszą część sezonu, ale wszyscy wiemy, że druga będzie zdecydowanie ważniejsza i w niej będą się rozgrywały najważniejsze rzeczy – podkreślił.

– Nie ma co zapeszać, ale jesteśmy świadomi swojej siły i możliwości. Jestem przekonany, że jeśli zdrowie dopisze oraz odrobina szczęścia, możemy zrobić wielkie rzeczy w tym roku – zakończył.

