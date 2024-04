Klub reprezentantki Polski zmuszony do drastycznego kroku. To oznacza koniec wielkiej siatkówki

Malwina Smarzek po dwóch latach przerwy powróciła do Serie A. W sezonie 2023/2024 atakująca reprezentacji Polski reprezentowała barwy VBC Transporti Pesanti Casalmaggiore, utytułowanego klubu, który święcił sukcesy w poprzedniej dekadzie. W tegorocznych rozgrywkach zespół nie dostał się do play-offów, co można było rozpatrywać w kategorii rozczarowania. To jednak drobnostka przy tym co wydarzyło się w ostatnich dniach. Wielka marka znika z ekstraklasy siatkarek.

Klub Malwiny Smarzek zmuszony do sprzedaży licencji

W piątek klub z Lombardii ogłosił, że z problemów finansowych nie przystąpi do kolejnego sezonu Serie A. Zespół stracił głównego sponsora i nie potrafił znaleźć innego, który pozwoli na budowę konkurencyjnego składu. Biorąc pod uwagę niepewność VBC Casalmaggiore zdecydowało się na sprzedaż licencji. Jej nabywcą okazało się Cuneo. Ligowy rywal do samego końca walczył o utrzymanie. W ostatniej kolejce przegrał z Il Bisonte Volley Firenze, przez co miejsce w elicie zachowało Volley Bergamo z Olivią Różański w składzie.

„Brak wkładu finansowego ze strony głównego sponsora sprawia, że podejście do nowego sezonu sportowego w Serie A1 jest dość ryzykowne i na chwilę obecną niepewność etyczna wymaga od nas niepodpisywania umów i zobowiązań, o których wiemy, że mogą nie zostać dotrzymane” – poinformował klub w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej.

Historia VBC Casalmaggiore w Serie A

VBC Casalmaggiore, w którym w ostatnim sezonie grała Malwina Smarzek poinformował, że sprzedaż licencji nie oznacza zamknięcia klubu. Nadal będą prowadzić szkolenie młodzieży.

Oprócz atakującej reprezentantki Polski w przeszłości w zespole występowały Katarzyna Skorupa i Agnieszka Korneluk. Klub był mistrzem Serie A i zdobywcą Superpucharu Włoch w 2015 roku i triumfatorem Ligi Mistrzyń rok później.

