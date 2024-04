Kosmiczne granie w półfinale PlusLigi w Rzeszowie! Mistrzowie Polski nie pękli

Na środę 17 kwietnia przewidziano w terminarzu początek rywalizacji w półfinałach najważniejszych siatkarskich rozgrywek w kraju wśród panów. Jako pierwsi na boisko w hali Podpromie w Rzeszowie wyszli gospodarze, czyli Asseco Resovia oraz obrońcy złotych krążków, finaliści tegorocznej Ligi Mistrzów, Jastrzębski Węgiel.

Świetne widowisko w meczu Asseco Resovii z Jastrzębskim Węglem

Od samego początku spotkania tempo akcji było zawrotne z obu stron. Na boisku spotkali się w końcu najlepsi z najlepszych. Spoglądając z perspektywy reprezentacji Polski, była okazja zobaczyć m.in. dwóch libero Pawła Zatorskiego u gospodarzy i Jakuba Popiwczaka u gości. Na środku siatki? Norbert Huber kontra Jakub Kochanowski i Karol Kłos. Na przyjęciu niezawodny Tomasz Fornal. Można tak wymieniać i wymieniać.

Przebieg spotkania? Mnóstwo emocji, po której wielokrotnie szaleli, raz jedni, raz drudzy. Resovia rozpoczęła od wygranego seta, choć musiała gonić z 17:21. Jak się okazało, gospodarze byli w stanie wrócić. Sporą pracę wykonał trener Resovii, który wprowadził w dobrym momencie Klemena Cebulja za nominalnego atakującego Jakuba Buckiego. Resovia doszła na 23:23, a następnie skończyła szarpaninę w samej końcówce na 32:30 przy skutecznym ataku... powracającego na boisko Buckiego.

Set trwa aż 38 minut. A to był dopiero początek wymiany ciosów.

Kontrowersje z odbiciem Jakuba Popiwczaka, mistrzowie odpowiedzieli

Druga partia to odpowiedź przyjezdnych. Jastrzębianie zaczęli od 8:4, następnie 17:14, żeby wejść w decydujący moment partii z 23:19. Warto docenić to, co w ofensywie robił Jean Patry. Francuski atakujący raz po raz udowadniał, że reprezentacja Francji na pewno będzie groźna podczas tegorocznych igrzysk na swoim terenie.

Z drugiej strony siatki TJ DeFalco dwoił się i troił, żeby utrzymać zespół na powierzchni. Wtórował mu Yacine Louati, swoje na środku robili też Kłos czy Kochanowski. Trudno było zresztą znaleźć słaby punkt po obu stronach, ale ostatecznie mistrzowie nie wypuścili przewagi, wygrywając 25:21. Nie obyło się bez kontrowersji z wideoweryfikacją i odbiciem piłki przez Popiwczaka przy 24:21. Ostatecznie uznano, że to był jeden, ciągły kontakt z piłką. I dzięki temu punkt pozostał po stronie gości.

Kontuzja Jakuba Buckiego, stalowe nerwy Tomasza Fornala

Dwa kolejne sety? Dwie różne historie. Przy 14:15 z perspektywy gospodarzy z boiska z konieczności musiał zejść Bucki. Biorąc pod uwagę, że Stephane Boyer, pierwszy atakujący Asseco Resovii, zakończył przedwcześnie sezon, problemy ze zdrowiem drugiego siatkarza na tej pozycji, to spore zmartwienie rzeszowian.

Cebulj zagrał jednak solidnie na nietypowej dla siebie pozycji, bo Słoweniec jest przecież nominalnym przyjmującym. Zmienił jednak Buckiego i zaczęło się dalsze, równe granie. W emocjonującej końcówce popisał się Fornal, który przy którejś z kolei piłce setowej, kapitalnie zablokował Louatiego. Dzięki temu mistrzowie Polski wygrali seta numer trzy 30:28!

Norbert Huber w ostrej wymianie zdań, kibic wyproszony z trybun

W czwartej partii sygnał do zwycięstwa dał świetnym popisem bloku i skutecznego ataku Kłos. Końcówkę walki o tie-breaka z perspektywy gospodarzy zdominowała jednak sytuacja z krewkim kibicem gospodarzy. Ten podobno bardzo niewybrednie odezwał się do Hubera. Środkowy Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski chciał po męsku wyjaśnić sytuację, ale ostatecznie stanęło na... strachu. A dodatkowo, wyprowadzeniem kibica z sektora przy ławce JW wysoko na górne sektory.

Skupiając się na grze, mistrzowie Polski nie zdołali zatrzymać rozpędzonych gospodarzy. Okazało się jasne, że trzy godziny grania wybiją i będzie piąta, decydująca partia.

W tie-breaka lepiej weszli przyjezdni, zaczynając od 8:4. Na 11:7 kapitalną czapę, czyli blok, zaaplikował DeFalco niezawodny Patry. Francuz razem z Fornalem i wspierającym ich Rafałem Szymurą, nadawali ton wydarzeniom po stronie złotych medalistów MP. Faworyci wytrzymali do samego końca. Trzeba sobie jednak otwarcie powiedzieć, że ten pojedynek był wizytówką PlusLigi. Siatkówką w najlepszym możliwym wydaniu. Ostatni set? 15:10 dla śląskiej drużyny i 3:2 w całym meczu.

MVP meczu? Jean Patry, francuski atakujący będący w kapitalnej formie.

Czołowa czwórka PlusLigi w walce o medale

Oprócz Asseco Resovii Rzeszów i Jastrzębskiego Węgla, w grze o medale liczą się pozostały Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Tym samym czołowa czwórka tabeli z fazy zasadniczej PlusLigi przełożyła się na rywalizację w play-off.

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel sięgnął po złote medale na krajowym podwórku. Srebro przypadło w udziale siatkarzom Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ciągle aktualni wicemistrzowie Polski w środowe popołudnie przegrali w meczu o 9. miejsce z PGE GiEK Skrą Bełchatów w dwumeczu. ZAKSA tym samym oficjalnie zamknęła fatalny w swoim wydaniu sezon.

O brąz w poprzednim sezonie zagrał zespół Asseco Resovii z rywalem z Zawiercia. Brązowe medale ostatecznie trafiły na konto Fabiana Drzyzgi i jego kolegów.

