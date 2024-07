Pominęli Polskę i zrobiła się afera. Klub PlusLigi reaguje

We wtorek odbyło się losowanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w tych rozgrywkach wezmą udział mistrz Polski – Jastrzębski Węgiel, wicemistrz – Aluron CMC Warta Zawiercie i brązowi medaliści – Projekt Warszawa.

Liga Mistrzów: Prezes Warty Zawiercie ocenia losowanie

Podopieczni Michała Winiarskiego zmierzą się z włoskim Allianz Milano, belgijskim Knack Roeselare oraz zwycięskim zespołem z eliminacji. Aluron CMC Warta Zawiercie bardzo dobrze zna dwóch pierwszych rywali, a do kwalifikacji zgłoszone są takie zespoły jak: Hypo Tirol Innsbruck (Austria), OK Radnik Bijeljina (Bośnia i Hercegowina), Mladost Zagrzeb (Chorwacja), Omonia Nikozja (Cypr), Guaguas Las Palmas (Hiszpania), Selver x Taltech Tallinn (Estonia), Olympiakos Pireus (Grecja), Fino Kaposvár (Węgry), SK Jēkabpils Lusi (Łotwa), OK Strumica (Macedonia Północna), Budva (Czarnogóra), Orion Doetinchem (Holandia), SL Benfica (Portugalia), C.S.M. Corona Braszów (Rumunia), Crvena Zvezda Belgrad (Serbia), Volley Schönenwerd (Szwajcaria), WK Prometej Dniepr (Ukraina).

O ocenę losowania siatkarskiej Ligi Mistrzów poprosiliśmy prezesa Aluron CMC Warta Zawiercie – Kryspina Barana. – Jestem zadowolony, bo są to znani nam przeciwnicy nie dość, że są jakościowymi zespołami, to też rozpoznawalnymi markami w skali europejskiej. Zależy nam nie tylko na dobrej rywalizacji sportowej, ale także na budowaniu rozpoznawalności marketingowej – usłyszeliśmy.

– Ponadto fakt, iż trafi do naszej grupy zespół z eliminacji, pokazuje, że mieliśmy szczęście. Oczywiście nie można nikogo lekceważyć, bo są tam też kluby, które predestynują do elity – dodał prezes Aluron CMC Warty Zawiecie.

Kryspin Baran, Warta Zawiercie: To daje nam handicap

Do grupy Warty Zawiercie trafi zwycięzca pierwszej „połówki” drabinki kwalifikacji. Tworzą ją pary:

Fino Kaposvár (Węgry) – Hypo Tirol Innsbruck (Austria)

Budva Budva (Czarnogóra) – Mladost Zagrzeb (Chorwacja)

Selver x Taltech Tallinn (Estonia) – Orion Stars Doetinchem (Holandia)

Omonia Nikozja (Cypr)/SK Jēkabpils Lūši (Łotwa)/WK Prometej Dniepr (Ukraina) – Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

– Hypo Tirol Innsbruck czy Crvena Zvezda Belgrad są markami, które znaczyły w europejskiej siatkówce. Niewykluczone, że któryś z tych zespołów trafi do naszej grupy – podkreślił.

W ubiegłym sezonie siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali Allianz Milano w Pucharze CEV, awansując dzięki temu do ćwierćfinału tych rozgrywek. – Na pewno pomaga nam fakt, iż przetarliśmy ten szlak organizacyjnie, co daje nam handicap przy organizacji przelotów, czy pobytu – kontynuował.

– Natomiast co do samego przeciwnika, przeszedł on sporą zmianę kadrową, więc będzie to nieco inna drużyna, czy będzie mocniejsza od ubiegłorocznej, o tym przekonamy się już niedługo, kiedy przyjdzie się nam z nimi mierzyć – podkreślił.

Kryspin Baran komentuje ankietę CEV

Kryspin Baran w serwisie X (dawniej Twitter) zamieścił wymowny wpis, w którym zamieścił screen z ankiety federacji CEV. Zadano w niej pytanie: „Jakie kluby są faworytami do zdobycia europejskich trofeów wśród kobiet i mężczyzn?”. W odpowiedziach uwzględniono kluby włoskie, tureckie oraz zespoły z innych państw. Co może szokować, brakuje polskich ekip, które są jednymi z najlepszych w europie i na świecie, o czym świadczyć może fakt, że w 2021, 2022 i 2023 roku triumfowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie napisał w poście: „Frapująca ankieta CEV”. Teraz w rozmowie z „Wprost” Kryspin Baran szerzej skomentował ten wpis. – Jestem głęboko przekonany, że klub z Polski wygra w tym roku europejskie puchary. Obstawiam, że w final four Ligi Mistrzów będą co najmniej dwa zespoły z PlusLigi – zaznaczył.

– W oprawie medialnej i tego typu ankietach wszystkim zdarzają się literówki i błędy, co budzi rozbawienie. Jednak są one szybko są korygowane. Jeśli chodzi o tę ankietę, może wstawiał ją stażysta, ale raczej obawiam się, że to jest aktualna narracja polegająca na niedocenieniu polskiej siatkówki, co jest wstępem do wyborów w CEV – uznał Kryspin Baran.

– Zdecydowanie jest to nieeleganckie, biorąc pod uwagę, kto był przeważającą siłą w finałach w ostatnich latach – zaznaczył.

Na koniec zapytaliśmy prezesa Aluronu CMC Warty Zawiercie, jaki cel stawia sobie klub w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. – Wyjście z grupy bez baraży. W ubiegłym roku polegliśmy, ale aktualnie ten cel jest możliwy do zrealizowania i byłbym przeszczęśliwy, jeśli udałoby się awansować do turnieju finałowego Ligi Mistrzów – zakończył.

