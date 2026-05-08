Mariusz Wlazły spełnia wielkie marzenie. „Czekałem bardzo długo”

Aby dokładnie zrozumieć kontekst sytuacji, należy przytoczyć kilka faktów. Mariusz Wlazły, niekwestionowana legenda polskiej siatkówki, od paru lat jest związany z Trójmiastem. Po zakończeniu kariery siatkarskiej pracuje w strukturach klubu, zajmujący się bardziej mentalną sferą uprawiania zawodowej siatkówki.

Ojciec i syn w barwach Energi Trefla Gdańsk. Wlazły spełnia marzenie!

Jeszcze kiedy „Szampon”, jak nazywany był w przeszłości Wlazły, występował w barwach Energi Trefla Gdańsk, symboliczny debiut w zespole zaliczył siatkarz młodzieżowych grup trójmiejskiego klubu, Arkadiusz Wlazły. Syn zmienił na boisku ojca w meczu PlusLigi w kwietniu 2023 roku, symbolicznie przejmując pałeczkę od legendarnego atakującego.

Po trzech latach ponownie dojdzie do niezwykłego wydarzenia. Tym razem w walce o awans do PLS 1. Ligi w składzie drugoligowego teamu Energii Trefla będzie Wlazły junior, a Wlazły senior będzie mógł przeżywać emocje w miejscu, z którego się wywodzi.

Tak się bowiem składa, że turniej finałowy o awans na zaplecze PlusLigi odbywa się w Wieluniu. A to właśnie z tego miejsca do dużej siatkówki wyjechał Mariusz Wlazły. Stając się legendą reprezentacji Polski oraz m.in. Skry Bełchatów.

Sam Wlazły senior napisał kilka zdań o rozpoczynającym się w piątek (tj. 8 maja) turnieju w Wieluniu. Widać, że to wydarzenie niesie ze sobą mnóstwo emocji.

„Dzisiaj o 20:00 wydarzy się coś, na co czekałem bardzo długo… Niektóre marzenia siedzą cicho w głowie przez lata. I nagle przychodzi ten jeden moment. Ta jedna okazja. Właśnie dziś. Jestem ciekawy, czy zgadniecie, o jakim marzeniu mówię… Do zobaczenia w wieluńskiej hali” – napisał w mediach społecznościowych były reprezentant Polski, załączając zdjęcie wraz ze swoim synem Arkiem.

Dodatkowo sam klub opublikował zdjęcie, gdzie można dostrzec Wlazłego seniora, wspierającego młodych siatkarzy. Oprócz gospodarzy, czyli WKS Wieluń oraz młodej drużyny Energii Trefla Gdańsk, w rywalizacji wezmą udział jeszcze KPS Płock i Avia Solar Sędziszów Małopolski.

Co więcej, jest już pewne, że Wlazły ponownie wystąpi na boisku w roli siatkarza.

– To będzie dla mnie wyjątkowy turniej z kilku powodów. Wracam na boisko w Wieluniu, czyli w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie narodziła się moja miłość do siatkówki. Cieszę się, że mogę być częścią tej drużyny i wesprzeć młodych zawodników w tak ważnym momencie sezonu. W tym zespole jest dużo talentu, charakteru i pasji do pracy. Chcę pomóc chłopakom nie tylko na boisku, ale też swoim doświadczeniem i spokojem w trudnych momentach. Ogromnie cieszę się również, że będę mógł przeżyć ten turniej razem z synem. To coś naprawdę wyjątkowego – przyznał Wlazły, w specjalnym komunikacie gdańskiego klubu.

Ostatniego dnia turnieju o wejście do PLS 1. Ligi zostanie rozegrane najciekawsze spotkanie z perspektywy rodu Wlazłych. Gospodarze z Wielunia zagrają z Energą Treflem. To spotkanie będzie zamykać trzydniowy turniej (8-10 maja), w niedzielę od g. 16:00.

