Kluczowy turniej dla reprezentacji Polski. Siatkarze zagrają dla swoich kibiców

Warto przypomnieć, że drużyna trenera Nikoli Grbicia sięgnęła w poprzedniej edycji VNL po złote medale. Zwycięstwo w 2025 roku było cenne, choć ostatecznie nie przełożyło się na późniejszy turniej MŚ.
Polacy w docelowej imprezie minionego sezonu zajęli trzecie miejsce. Brąz MŚ zdobyli po wygranej nad Czechami, za to półfinał – zamykający marzenia o złocie – polski zespół przegrał z późniejszymi triumfatorami całej imprezy, Włochami. Podium uzupełnili sensacyjni wicemistrzowie świata – reprezentacja Bułgarii.
Turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Siatkarze reprezentacji Polski walczą o finał!
Cykl siatkarskich wyzwań powtarza się niemal w każdym kolejnym sezonie. Inaczej nie jest w sezonie 2026, gdzie rozpoczęło się od VNL. Polacy mają za sobą turniej w Chinach (Linyi). Ostatecznie stanęło na dwóch wygranych i dwóch porażkach. Polska zaczęła od zwycięstwa nad Kubą (3:0), a następnie zaliczyła trzy tie-breaki z rzędu, przeciwko Słowenii (2:3), Japonii (2:3) oraz Ukrainie (3:2).
Warto docenić zwłaszcza ten ostatni mecz, w którym Polska przegrywała już 0:2 w setach i niewiele wskazywało, że drużyna Grbicia jest w stanie jeszcze otrząsnąć się z letargu. A jednak, Ukraińcy w kolejnych trzech partiach musieli uznać wyższość mistrzów Europy (2023). A sam polski zespół nieco poprawił swoje nastroje na finiszu grania w Chinach.
Na horyzoncie jest już rywalizacja w Gliwicach. To jedyna okazja w sezonie 2026, żeby zobaczyć reprezentację Polski siatkarzy na żywo, w grze o punkty rankingowe (nie liczymy zatem turniejów towarzyskich). Zmagania w gliwickiej PreZero Arenie potrwają od środy do niedzieli (tj. 24-28 czerwca), z dniem przerwy w graniu dla gospodarzy, który wypadnie na piątek.
Oto dokładny plan gier podczas gliwickiej rywalizacji.
Turniej VNL w Gliwicach (PreZero Arena, 24-28 czerwca)
Środa (24.06)
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Chiny – Turcja (13:00)
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Argentyna – Niemcy (16:30)
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Polska – Belgia (20:00)
Czwartek (25.06)
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Chiny – Belgia (16:30)
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Polska – Turcja (20:00)
Piątek (26.06)
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Chiny – Argentyna (16:30)
- Belgia – Niemcy (20:00)
Sobota (27.06)
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Polska – Niemcy (17:00)
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Turcja – Argentyna (20:30)
Niedziela (28.06)
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Chiny – Niemcy (13:00)
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Belgia – Turcja (16:30)
- Polska – Argentyna (20:00)
Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).
Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).
Gdzie oglądać mecze siatkarzy? Transmisje są dostępne na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.
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