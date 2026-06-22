Kluczowy turniej dla reprezentacji Polski. Siatkarze zagrają dla swoich kibiców

Warto przypomnieć, że drużyna trenera Nikoli Grbicia sięgnęła w poprzedniej edycji VNL po złote medale. Zwycięstwo w 2025 roku było cenne, choć ostatecznie nie przełożyło się na późniejszy turniej MŚ.

Polacy w docelowej imprezie minionego sezonu zajęli trzecie miejsce. Brąz MŚ zdobyli po wygranej nad Czechami, za to półfinał – zamykający marzenia o złocie – polski zespół przegrał z późniejszymi triumfatorami całej imprezy, Włochami. Podium uzupełnili sensacyjni wicemistrzowie świata – reprezentacja Bułgarii.

Turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Siatkarze reprezentacji Polski walczą o finał!

Cykl siatkarskich wyzwań powtarza się niemal w każdym kolejnym sezonie. Inaczej nie jest w sezonie 2026, gdzie rozpoczęło się od VNL. Polacy mają za sobą turniej w Chinach (Linyi). Ostatecznie stanęło na dwóch wygranych i dwóch porażkach. Polska zaczęła od zwycięstwa nad Kubą (3:0), a następnie zaliczyła trzy tie-breaki z rzędu, przeciwko Słowenii (2:3), Japonii (2:3) oraz Ukrainie (3:2).

Warto docenić zwłaszcza ten ostatni mecz, w którym Polska przegrywała już 0:2 w setach i niewiele wskazywało, że drużyna Grbicia jest w stanie jeszcze otrząsnąć się z letargu. A jednak, Ukraińcy w kolejnych trzech partiach musieli uznać wyższość mistrzów Europy (2023). A sam polski zespół nieco poprawił swoje nastroje na finiszu grania w Chinach.

Na horyzoncie jest już rywalizacja w Gliwicach. To jedyna okazja w sezonie 2026, żeby zobaczyć reprezentację Polski siatkarzy na żywo, w grze o punkty rankingowe (nie liczymy zatem turniejów towarzyskich). Zmagania w gliwickiej PreZero Arenie potrwają od środy do niedzieli (tj. 24-28 czerwca), z dniem przerwy w graniu dla gospodarzy, który wypadnie na piątek.

Oto dokładny plan gier podczas gliwickiej rywalizacji.

Turniej VNL w Gliwicach (PreZero Arena, 24-28 czerwca)

Środa (24.06)

Chiny – Turcja (13:00)



Argentyna – Niemcy (16:30)



Polska – Belgia (20:00)



Czwartek (25.06)

Chiny – Belgia (16:30)



Polska – Turcja (20:00)



Piątek (26.06)

Chiny – Argentyna (16:30)



Belgia – Niemcy (20:00)

Sobota (27.06)

Polska – Niemcy (17:00)



Turcja – Argentyna (20:30)



Niedziela (28.06)

Chiny – Niemcy (13:00)



Belgia – Turcja (16:30)



Polska – Argentyna (20:00)

Ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym wezmą udział Polacy, będą zmagania w Chicago (15-19 lipca).

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

Gdzie oglądać mecze siatkarzy? Transmisje są dostępne na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go.

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