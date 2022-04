Dziennikarz TVP zaatakował Kamil Stocha. Litania zarzutów pod adresem gwiazdy skoków

Konflikt w polskiej kadrze skoczków na dobre rozpoczął się podczas ostatnich konkursów Pucharu Świata, które odbywały się w Planicy. Wszystko zaczęło się od komunikatu trenera Michala Doleżala, który ogłosił, że PZN postanowił znaleźć dla niego następcę. Decyzję tę momentalnie skomentowali trzej liderzy naszej reprezentacji, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Cała trójka wyraziła swoje niezadowolenie oraz poinformowała, że w dalszym ciągu chciałaby współpracować z czeskim szkoleniowcem. Wypowiedzi te pokazały opinii publicznej, jak duże są problemy wewnątrz drużyny.

Dziennikarz TVP ostro o polskich skoczkach

Na przestrzeni ostatniego tygodnia głos w tej sprawie zabrało już wielu kibiców, ekspertów, czy też dziennikarzy. W czwartek, za pomocą mediów społecznościowych, wypowiedział się prezenter TVP Maciej Jabłoński. W ostrych słowach skomentował zachowanie polskich skoczków, nie pozostawiając na nich suchej nitki. Na wstępie podkreślił, że docenia ich osiągnięcia, jednak jego zdaniem zawodnicy nie mogę mieć prawa do decydowania o tym, kto zostanie nowym trenerem, a kto nie.

Dziennikarz uważa również, że liderzy są zwolennikami pozostania Michala Doleżala, ponieważ ten jest ich kolegą i z łatwością mogą wejść mu na głowę. W dalszej części wpisu odniósł się on bezpośrednio do Kamila Stocha. „Mam prawie 50 lat, jeździłem na skoki grubo ponad dekadę. Obserwowałem Kamila Stocha, gdy był jeszcze nastolatkiem. I wiecie co? Nie podobały mi się jego fochy” – napisał na Facebooku.

Kamil Stoch na celowniku dziennikarza TVP

Wspomniał, że trzykrotny mistrz olimpijski szydził z niego i jego kolegów stojąc przed kamerą. Co więcej, podobno w 2007 roku „Orzeł z Zębu” wyszedł z domu dla soczków i miał wyzywająco zapytać dziennikarza, komu ten sprzyja: PO czy PIS-owi. „Obecnie widzę jednak dwóch Kamilów. Wybitny sportowiec, ale i człowiek o wątpliwym charakterze. Człowiek, który zawsze miał mnóstwo kompleksów wobec Adama Małysza” – dodał Maciej Jabłoński.

Zdaniem prezentera TVP Kamil Stoch „z dużą satysfakcją pozwala sobie na publiczne poniżanie Małysza”, ponieważ wreszcie może sobie na to pozwolić. Jak zauważył, podobne zdanie, co mistrz olimpijski z Pjongczangu i Soczi, mają Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Porównał ich do trójki Lewandowski, Krychowiak, Szczęsny, czyli piłkarzy, którzy stanowią trzon polskiej reprezentacji i mają chyba najwięcej do powiedzenia w narodowym zespole.

Ciepłe słowa wobec Adama Małysza

We wpisie nie zabrakło też miłych słów pod adresem Adama Małysza. Maciej Jabłoński docenił ogromną klasę obecnego pracownika PZN, który musi znosić te medialne przepychanki. „Do pointy: Adam Małysz z mistrzowską klasą znosi grymasy zawodników. Podziwiam. A nasi zawodnicy na czele z Kamilem Stochem, klasy muszą się dopiero nauczyć. Ostrzegam jednak: to nie takie proste” – zakończył.

facebookCzytaj też:

Michala Doleżala zapytano o to, czy ma żal do PZN. Przyznał, co go najbardziej zaskoczyło