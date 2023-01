Kiedy następne skoki narciarskie? Terminarz PŚ w Sapporo – uwaga na nietypowe godziny

Po przerwie skoki narciarskie powracają do Japonii, do której udali się już zawodnicy rywalizujący w Pucharze Świata. W Sapporo do rywalizacji przystąpią również reprezentanci Polski powołani przez Thomasa Thurnbichlera. W dalekiej Azji powalczą o kolejne punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Zadanie nie będzie łatwe nawet przez takie prowizoryczne kwestie jak… Jetlag.

Puchar Świata w Sapporo. Polacy powalczą o kolejne punkty

W Sapporo powinniśmy zobaczyć w akcji kilku Biało-Czerwonych. Co ciekawe tym razem nasz selekcjoner nie wykorzystał wszystkich miejsc w kadrze A. Zazwyczaj Polacy przystępują do konkursów w sześciu. Tym razem jednak Jan Habdas będzie brał udział w Pucharze Interkontynentalnym, by przygotować się do mistrzostw świata juniorów, a Jakub Wolny sam poprosił o możliwość dalszego odbudowywania formy w zespole B. W związku z tym w Japonii wystąpią: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek.

Kibice szczególnie liczą na dobre występy pierwszego z wymienionych Polaków. Aktualnie 33-latek prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, więc każde zdobyte „oczko” jest dla niego na wagę złota. Zwłaszcza że grupa pościgowa nie próżnuje. Kubacki uzbierał póki co 10190 punktów, drugi Halvor Egner Granerud ma ich 896, a trzeci Anze Lanisek 872. Piotr Żyła zajmuje obecnie piąte miejsce (549), a Kamil Stoch ósme (301).

Terminarz skoków narciarskich w Sapporo. Rozpiska zawodów Pucharu Świata

Piątek, 20 stycznia

1:00 – odprawa techniczna

4:30 – oficjalny trening

6:30 – kwalifikacje

8:00 – pierwsza seria konkursowa

Sobota, 21 stycznia

6:30 – kwalifikacje

8:00 – pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 22 stycznia

0:30 – kwalifikacje

2:00 – pierwsza seria konkursowa

