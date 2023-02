Thomas Thurnbichler zorganizował Dawidowi Kubackiemu szokujący trening. Było niebezpiecznie

Polscy skoczkowie znajdują się w nie najlepszej dyspozycji, co wyraźnie można było dostrzec w trakcie weekendu w Willingen. Thomas Thurnbichler musiał dokonać roszad w kadrze na wyjazd do Lake Placid i zdecydował nie zabierać Kamila Stocha i Jakuba Wolnego. W ich miejsce wskoczyli Tomasz Pilch i Jan Habdas. Zdaniem Apoloniusza Tajnera to całkiem przemyślany i dobry ruch austriackiego szkoleniowca. Tymczasem nasi zawodnicy przygotowują się do amerykańskich zawodów w dość niecodzienny sposób.

Thomas Thurnbichler zorganizował Dawidowi Kubackiemu zaskakujący trening

Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie w Willingen, ale już dzień później uplasował się na niezbyt satysfakcjonującej 14. lokacie. Najrówniej skaczącym ze wszystkich Polaków był Piotr Żyła, który dwukrotnie zajmował czwarte miejsce. Polscy skoczkowie nie próżnują i już zaczęli trenować do kolejnych zawodów, jednak austriacki szkoleniowiec spróbował dość zaskakujących metod.

Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata udostępnił na InstaStories nagrania, na których widać, jak wspiął się na 26 ustawionych pionowo... skrzynek po piwie! Skoczek dodał do jednego z nagrań hasztag #stabilitytraining, co oznacza, że trener zorganizował mu trening stabilności.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po zawodach w Willingen Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1516 2. Dawid Kubacki Polska 1278 3. Anze Lanisek Słowenia 1083 4. Stefan Kraft Austria 1003 5. Piotr Żyła Polska 804 6. Manuel Fettner Austria 584 7. Ryoyu Kobayashi Japonia 579 8. Andreas Wellinger

Niemcy 463 9. Jan Hoerl Austria 445 10. Timi Zajc Słowenia 442 11. Kamil Stoch Polska 423 29. Paweł Wąsek Polska

131 36. Aleksander Zniszczoł Polska

53 50. Jan Habdas Polska

10 53. Tomasz Pilch Polska

8 57. Stefan Hula Polska

4

