Dawid Kubacki zdradził, w jakim stanie jest jego żona. „To ona cierpi”

Dawid Kubacki od początku sezonu 2022/23 był jednym z najlepszych lotników. Przez długi czas zajmował pozycję lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jednak w styczniu 2023 roku wyprzedził go Halvor Egner Granerud i już nie oddał żółtej koszulki. 33-latek z Nowego Targu nie dokończył kampanii z przyczyn rodzinnych. Dotychczas dwukrotnie informował o stanie zdrowia żony w mediach społecznościowych, a tera zrobił to w wywiadzie dla Eurosportu.

Dawid Kubacki podziękował za wsparcie

Dawid Kubacki przyznał, że wszystkie słowa wsparcia, które otrzymał on i jego żona do nich doleciały, za co jest bardzo wdzięczny. Zrobili to, m.in. Halvor Egner Granerud, Stefan Kraft, Anze Lanisek czy Daniel Andre Tande. Głos w tej sprawie zabierali nawet premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda.

– Chciałbym być tam, czuć atmosferę Planicy i mieć radość z tego, co się tam dzieje. Dostawałem dużo sygnałów od zawodników i trenerów nie tylko z naszej kadry z wyrazami wsparcia, za co bardzo dziękuję – powiedział Dawid Kubacki. Następnie opowiedział o stanie swojej żony, która kilka tygodni temu trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych.

Dawid Kubacki opowiedział o zdrowiu żony

Najlepszy polski skoczek sezonu 2022/23 uspokoił fanów, że stan zdrowia jego żony jest coraz lepszy, choć to dla nich bardzo trudny czas. Zaznaczył, że może liczyć na jego wsparcie w każdej chwili.

– Sport zszedł na drugi, a może nawet trzeci plan. Stan zdrowia Marty się poprawia. Jest lepiej z dnia na dzień. Myślę, że po takich przeżyciach, których tu doświadczyliśmy, to robimy duże postępy. Dla Marty ten czas jest najtrudniejszy. To ona cierpi i musi się z tym wszystkim mierzyć. Mam nadzieję, że czuje to moje wsparcie – dodał.

