Kamil Stoch szczerze o końcu ze skokami. Wszystko jest już jasne

Nie ulega wątpliwości, że Kamil Stoch – obok Adama Małysza i Wojciecha Fortuny – to największy skoczek w dziejach polskich skoków narciarskich. Co więcej, Stoch to jeden z najlepszych w historii, patrząc całościowo na jego dokonania – w trakcie jego bogatej kariery. A ta trwa nieprzerwanie od ponad dwóch dekad.

– Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon – przyznał Kamil Stoch w rozmowie z Jackiem Kurowskim.

Wielka sportowa kariera dobiega zatem końca. A odsłona 2025/26 w sezonie skoków narciarskich, będzie swoistym, światowym pożegnaniem polskiego mistrza ze sportową sceną.

