Rusza Turniej Czterech Skoczni. Polak może namieszać w stawce

Cztery konkursy, cztery skocznie i tysiące kibiców oglądających na żywo zmagania skoczków narciarskich – Turniej Czterech Skoczni to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów dyscypliny.

Turniej Czterech Skoczni. Polak sprawi niespodziankę?

Rywalizacja rozpocznie się w Oberstdorfie 29 grudnia 2025 roku, a następnie zawodnicy przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie zostanie rozegrany tradycyjny konkurs noworoczny oraz Innsbrucka (4 stycznia). Zmagania zakończą 6 stycznia w Bischofshofen.

W najważniejszym turnieju w Pucharze Świata w skokach narciarskich Polskę reprezentować będą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Decyzją trenera Macieja Maciusiaka w kadrze zabraknie Aleksandra Zniszczoła oraz Dawida Kubackiego, którzy ostatnio są w gorszej formie i rywalizują w Pucharze Kontynentalnym.

Największe nadzieje fani skoków narciarskich wiążą z 18-letnim Kacprem Tomasiakiem, który aktualnie zajmuje trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej. – Jest jednym z lepszych na świecie. Nie potrzeba żadnych dużych korekt, Kacper ma oddawać swoje normalne skoki i na ten moment to powinno mu zupełnie wystarczać. Ciągle pracujemy nad tym, żeby go mniej świdrowało i żeby nie dokładał tak w nartach, a po prostu leciał dalej – mówił w rozmowie ze Sport.pl trener biało-czerwonych.

Żaden z Polaków nie jest jednak wymieniany w roli faworytów do zwycięstwa. W tym gronie znajdują się przede wszystkim aktualni liderzy klasyfikacji generalnej – Domen Prevc, Ryoyu Kobayashi, Anze Lanisek oraz Philipp Raimund.

Turniej Czterech Skoczni. Plan transmisji. Gdzie oglądać?

Konkursową rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni będzie można oglądać w TVN, a także na kanale Eurosport 1 oraz w serwisach HBO Max i Player, które dodatkowo pokażą także kwalifikacje. Tak wygląda harmonogram transmisji:

28 grudnia 15:45 Oberstdorf kwalifikacje (Eurosport 1, HBO Max, Player)

Oberstdorf (Eurosport 1, HBO Max, Player) 29 grudnia 16:00 Oberstdorf konkurs (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player)

Oberstdorf (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player) 31 grudnia 12:50 Garmisch-Partenkirchen kwalifikacje (Eurosport 1, HBO Max, Player)

Garmisch-Partenkirchen (Eurosport 1, HBO Max, Player) 1 stycznia 13:30 Garmisch-Partenkirchen konkurs (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player)

Garmisch-Partenkirchen (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player) 3 stycznia 14:00 Innsbruc k kwalifikacje (Eurosport 1, HBO Max, Player)

Innsbruc (Eurosport 1, HBO Max, Player) 4 stycznia 13:00 Innsbruck konkurs (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player)

Innsbruck (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player) 5 stycznia 15:50 Bischofshofen kwalifikacje (Eurosport 1, HBO Max, Player)

Bischofshofen (Eurosport 1, HBO Max, Player) 6 stycznia 15:50 Bischofshofen konkurs (TVN, Eurosport 1, HBO Max, Player)

