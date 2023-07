KSW 84 – karta walk. Kiedy gala? Gdzie obejrzeć? O której transmisja?

KSW organizuje kolejną galę w tym roku. Po widowiskowym KSW 83: Colosseum 2 na Stadionie Narodowym w Warszawie, czołowi zawodnicy powalczą nad morzem. W Gdyni dojdzie do aż 10 potyczek w wielu kategoriach wagowych. W walce wieczoru Phil de Fries (23 zwycięstw, 6 porażek) zmierzy się z Szymonem Bajorem (24-9).

Zawodnicy KSW powalczą w Gdyni

Jeśli KSW w ostatnich latach zaglądała do Trójmiasta do przede wszystkim do Ergo Areny na pograniczu Gdańska i Sopotu. Tym razem akcja będzie toczyć się w Polsat Plus Arenie Gdynia. Show rozpocznie walka w wadze do 61,2 kilogramów pomiędzy Patrykiem Chrobakiem a Miłoszem Mechertem. W następnej walce zmierzą się Borys Dzikowski z Damianem Mieczkowskim, by później przekazać oktagon dwóm zagranicznym zawodnikom. W tej samej wadze co pierwsza para zmierzą się Bruno Augusto dos Santos i Gustavo Oliveira. To nie będzie jedyne zagraniczno-zagraniczne zestawienie na KSW 83.

W następnych walkach zawalczą Damian Stasiak z Pascalem Hintzenem i Krystian Kaszubowski z Henrym Fadipem. Kaszubowski będzie mógł liczyć na kibiców Arki Gdynia, bowiem zawodnik jest zadeklarowanym sympatykiem pierwszoligowego zespołu. Teoretycznie można powiedzieć, że wątek piłkarski będzie kontynuował rywalizujący w następnej walce Nemanja Nikolić, lecz mamy tutaj do czynienia ze zbieżnością nazwisk zawodnika MMA i byłego piłkarza Legii Warszawa. Serbski fighter skrzyżuje rękawice z Bartoszem Leśko.

Drugą międzynarodową walką będzie potyczka Darko Stosicia z Stefanem Vojcakiem w kategorii do 120,2 kg. W znacznie lżejszej wadze zawalczy medalista olimpijski Damian Janikowski, który zmierzy się z Cezarym Kęsikiem. W przedostatniej walce wieczoru pochodzący z Gdańska Sebastian Przybysz zawalczy z reprezentantem Niemiec Islamem Djabrailovem. KSW 84 zwieńczy walka mistrza federacji w wadze ciężkiej De Friesa z Bajorem. Anglik dzierży pas od 2018 roku.

KSW 84. Gdzie obejrzeć?

Gala KSW 84 odbędzie się w sobotę, 15 lipca, o godzinie 19:00 w Polsat Plus Arenie w Gdyni. Transmisję z gali będzie można obejrzeć na platformie internetowej Viaplay.

Karta walk KSW 84

120,2 kg: Phil De Fries (23-6, 1 N/C) vs. Szymon Bajor (24-9)

61,2 kg: Sebastian Przybysz (11-3) vs. Islam Djabrailov (9-4)

83,9 kg: Cezariusz Kęsik (13-3) vs. Damian Janikowski (7-5)

120,2 kg: Darko Stošić (17-6) vs. Štefan Vojčák (6-0)

83,9 kg: Bartosz Leśko (12-3-2) vs. Nemanja Nikolić (9-0-1)

77,1 kg: Krystian Kaszubowski (10-3) vs. Henry Fadipe (13-10-1)

65,8 kg: Damian Stasiak (13-9) vs. Pascal Hintzen (8-2)

61,2 kg: Bruno Augusto dos Santos (10-4) vs. Gustavo Oliveira (8-1)

83,9 kg: Borys Dzikowski (3-0) vs. Damian Mieczkowski (1-0)

61,2 kg: Patryk Chrobak (3-3) vs Miłosz Melchert (2-1)

Czytaj też:

Zbigniew Bartman chce walczyć w klatce z rosyjskim siatkarzem. Nazwał go „przygłupem”Czytaj też:

Tomasz Hajto zawalczy w MMA. Zmierzy się ze znanym siatkarzem