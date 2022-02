Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę, z którą zagra w WTA 1000. Trudna drabinka Polki

Iga Świątek niedawno zakończyła rywalizację w WTA 500 po porażce z Jeleną Ostapenko. Teraz natomiast weźmie udział w innym turnieju na Bliskim Wschodzie. Warszawianka wystartuje bowiem w WTA 1000 w Dosze, gdzie w pierwszym meczu zmierzy się z Viktoriją Golubić. W 2020 roku nasza reprezentantka też brała udział w tych zawodach i zakończyła ją już na drugiej rundzie.

Kim jest Viktorija Golubić, przeciwniczka Igi Świątek?

Wtedy przegrała 0:2 (2:6 i 2:6) ze Swietłaną Kuzniecową. Teraz powalczy ze Szwajcarką, by nie odpaść już na tym samym etapie zawodów. To będzie drugi pojedynek Polki z tą przeciwniczką. Wcześniej spotkały się one w 2019 roku w Wimbledonie. Świątek nie ma dobrych wspomnień z tamtego starcia, ponieważ przegrała wówczas 0:2 (2:6 i 6:7). Golubić i tym razem może być groźna. Całkiem niedawno została przecież srebrną medalistką letnich igrzysk olimpijskich w Tokio.

Trudna drabinka dla Igi Świątek w WTA 1000

Znamy już także ewentualną drabinkę dla warszawianki. Gdyby udało jej się pokonać Szwajcarkę, trafiłaby na Jelenę Rybakinę lub Darię Kasatkinę, a następnie ewentualnie na Arynę Sabalenkę. Droga do sukcesu Świątek jest więc bardzo trudna.

Obecnie Polka zajmuje ósme miejsce w rankingu WTA, zanotowała więc awans względem poprzedniej odsłony zestawienia. Świątek wyprzedziła Garbine Muguruzę.

Iga Świątek kontra Viktorija Golubić. Transmisja online i w tv

Świątek zmierzy się z Golubić 22 lutego około godziny 18:00. Mecze WTA 1000 będą transmitowane przez Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.

