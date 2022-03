Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Indian Wells. Wiemy, z kim zagra Polka

Iga Świątek do rywalizacji w turnieju Indian Wells przystąpiła w drugiej rundzie, kiedy to zmierzyła się z Angeliną Kalininą. Polka wprawdzie przegrała pierwszego seta, ale dwie kolejne partie padły już jej łupem, dzięki czemu pewnie awansowała do następnej rundy. W niej podobnie jak w swoim pierwszym turniejowym spotkaniu również przegrała premierową partię. Tym razem to Clara Tauson „urwała” seta rozstawionej z numerem trzecim faworytce, która ostatecznie wygrała 2:1 i zameldowała się w czwartej rundzie turnieju.

Indian Wells 2022. Wiadomo, z kim zagra Iga Świątek

Rywalką Igi Świątek w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału Indian Wells, będzie Angelique Kerber. Niemka, podobnie jak Polka, również rozpoczęła turniej od drugiej rundy, w której pokonała Zheng Quinwen. Rozstawiona z numerem 15. zawodniczka w trzeciej rundzie zmierzyła się z Darią Kasatkiną, którą ograła w dwóch partiach (6:2, 6:1).

Doświadczona 34-latka z pewnością nie będzie łatwą rywalką. Niemka ma na swoim koncie 13 indywidualnych triumfów w turniejach WTA, w tym w Australian Open, US Open i Wimbledonie. Do tego dorobku dołożyło olimpijskie srebro wywalczone w Rio de Janeiro. Rok 2016 był zresztą najlepszym w jej karierze, ponieważ Kerber nie tylko zdobyła medal na igrzyskach i wygrała dwa wielkoszlemowe turnieje, ale również na pewien czas objęła prowadzenie w rankingu WTA.

Indian Wells 2022. Kiedy gra Świątek?

Mecz Igi Świątek z Angelique Kerber zostanie rozegrany we wtorek 15 marca wieczorem lub w środę 16 marca nad ranem. Dokładną rozpiskę spotkań wraz z orientacyjnymi godzinami ich rozpoczęcia organizatorzy podadzą w poniedziałkowy wieczór.

Czytaj też:

