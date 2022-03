Iga Świątek zagra w półfinale Indian Wells. Wiemy, kiedy i o której mecz Polki

Iga Świątek dotarła już do półfinału Indian Wells, w każdym kolejnym meczu prezentując się coraz lepiej. Polka zaczęła zmagania w turnieju od drugiej rundy, w której w trzech setach pokonała Angelinę Kalininę. Następnie, również w stosunku 2:1, ograła Clarę Tauson i Angelique Kerber. 20-latka pierwsze spotkanie bez przegranej partii rozegrała dopiero w ćwierćfinale, w którym rozprawiła się z Madison Keys, pozwalając Amerykance na ugranie tylko jednego gema.

Rywalką triumfatorki French Open 2020 będzie Simona Halep, która w ćwierćfinale pokonała Petrę Martić. Doświadczona Rumunka, która przed pięcioma laty była liderką rankingu WTA, ma na swoim koncie triumfy we French Open i Wimbledonie. 30-latka do Indian Wells przystąpiła rozstawiona z numerem 24 i z pewnością nie będzie faworytką starcia z wyżej notowaną Polką. Do tej pory jednak tenisistki mierzyły się trzykrotnie i to Halep dwa razy była górą.

Indian Wells. Kiedy i o której gra Iga Świątek?

Mecz Igi Świątek z Simoną Halep zostanie rozegrany z piątku 18 marca na sobotę 19 marca. Spotkanie rozpocznie się o godz. 2:00. Po zakończeniu tego starcia na kort wyjdą Paula Badosa i Maria Sakkari, które powalczą o drugie miejsce w finale Indian Wells.

Iga Świątek w półfinale Indian Wells. Transmisja meczu

Półfinałowe spotkanie Igi Świątek z Simoną Halep będzie transmitowane, podobnie jak poprzednie mecze Polki w Indian Wells, na antenie Canal+ Sport. Transmisję starcia będzie można śledzić także w serwisie canalplus.com.

