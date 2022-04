Wspaniały gest Igi Świątek. Zdradziła, co zrobi z zarobionymi pieniędzmi

Iga Świątek jest obecnie najlepszą tenisistką na świecie i zasłużenie znajduje się na pierwszym miejscu w światowym rankingu WTA. W tym roku Polka przegrała tylko trzy mecze. Z kolei udało jej się wygrać aż trzy turnieje – w Doha, Indian Wells oraz Miami. Dzięki tym sukcesom raszynianka zarobiła mnóstwo pieniędzy. 20-latka w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” wyznała, że już wie, co zrobi z częścią kwoty.

Iga Świątek pomoże utalentowanym tenisistą

Raszynianka od podszewki zna realia początkujących zawodników i zawodniczek. Często rodzicom nie jest łatwo wspomagać swoje dzieci finansowo, aby te ciągle się rozwijały. Jakiś czas temu ojciec Igi Światek zdradził, że właśnie z tych względów kariera aktualnej liderki WTA była dwukrotnie zagrożona. Dlatego też Polka chce wesprzeć młodych tenisistów, żeby ci mogli skupić się jedynie na grze.

– Wiem, jak trudno było mojemu tacie we mnie inwestować. Nie chcę, by inne utalentowane dzieciaki miały takie same problemy, jak ja na początku. Mogą nie mieć pieniędzy na treningi czy na fizjoterapię, więc chcę spróbować ułatwić im rozwój, to będzie na pewno częścią mojej działalności poza kortem za jakiś czas – powiedziała w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Po chwili dodała, że jeszcze nie obmyśliła szczegółowego planu pomocy tym najbardziej utalentowanym zawodnikom.

Iga Świątek po raz kolejny udowodniła, że jest osobą, która uwielbia pomagać innym. Najlepsza tenisistka na świecie od dawna angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Raszynianka wspiera m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a także Szlachetną Paczkę.

