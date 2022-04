Iga Świątek wycofuje się z turnieju w Madrycie. Polka wytłumaczyła decyzję

Iga Świątek po czterech wygranych turniejach z rzędu miała wziąć udział w turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie walczyłaby o piątek z kolej zwycięstwo. Rozlosowano nawet już drabinkę – raszynianka miała mierzyć się z jedną z kwalifikantek. Wiadomo już jednak, że Polka zdecydowała się na wycofanie z turnieju. W oficjalnym poście na Twitterze liderka rankingu WTA wypowiedziała się w tej sprawie.

Iga Świątek rezygnuje. „Czas na regenerację”

Iga Świątek dodała post, w którym wyjaśniła swoją decyzję o wycofaniu się z turnieju w Madrycie. „Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas, aby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami” – napisała na Twitterze Polka. „Niestety, potrzebuję przerwy od ciągłego grania i dlatego nie zagram w turnieju w Madrycie. Moje ciało potrzebuje regeneracji. Po odpoczynku i zadbaniu o ramię będę przygotowywała się za granicą do turnieju w Rzymie i do Rolanda Garrosa. Do zobaczenia niebawem. Liczę, że w Madrycie zagram jeszcze nie raz” – dodała jeszcze Świątek.

Decyzja o rezygnacji zapadła w środę 27 kwietnia. Jeszcze dzień wcześniej Polka miała dzień wolny w Madrycie i zdołała zwiedzić między innymi Santiago Bernabeu, czyli stadion Realu Madryt. Obiekt jest obecnie w przebudowie, więc pierwsza rakieta świata musiała zwiedzać okazały obiekt w kasku. Iga Świątek wróci najwcześniej na turniej w Rzymie, więc około 8 maja.

