Roland Garros 2022. Sensacja była o krok. Polka postawiła się faworytce

W pierwszej rundzie tegorocznego French Open oglądaliśmy trzy Polki: Magdę Linette, Igę Świątek i Magdalenę Fręch. Dużą niespodziankę sprawiła Linette, która po zaciętym pojedynku wyeliminowała rozstawioną z numerem szóstym Ons Jabeur, czyli finalistkę ostatniego turnieju w Rzymie. Zgodnie z przewidywaniami swoje spotkanie wygrała Świątek, pozwalając Łesii Curenko na ugranie zaledwie dwóch gemów.

W ślady koleżanek z kadry chciała pójść też Fręch, na którą na inaugurację rywalizacji w Paryżu czekało trudne zadanie. 24-letnia zawodniczka trafiła na Angelique Kerber, która plasuje się na 22. pozycji w światowym rankingu.

Roland Garros 2022. Magdalena Fręch wygrała pierwszą partię

Polka świetnie rozpoczęła poniedziałkowe spotkanie, ponieważ już przy pierwszej okazji przełamała 34-letnią Niemkę. Ta po chwili odpowiedziała tym samym, ale to Fręch w kolejnych akcjach spisywała się lepiej. 24-latka wykorzystywała błędy rywalki, która miała problem z odrabianiem strat. Ostatecznie pierwszy set zakończył się pewnym zwycięstwem naszej reprezentantki (6:2), która tym samym znalazła się o krok od sprawienia dużej niespodzianki.

Podobnie jak to było w pierwszej partii, Fręch udanie rozpoczęła także drugiego seta. Polka wykorzystała własne podanie i bez większych problemów zapisała pierwszego gema na swoim koncie. Dalej gra stawała się coraz bardziej wyrównana, a Kerber coraz częściej dochodziła do głosu. Niemka wyraźnie podbudowała się w trzecim, trwającym ponad 10 minut gemie, kiedy to po długich wymianach objęła prowadzenie w partii na 2:1.

French Open 2022. Angelique Kerber górą w drugim secie

Rozpędzona Kerber najpierw obroniła własny serwis, a następnie ponownie przełamała Fręch, popisując się po drodze kilkoma efektownymi i co najważniejsze precyzyjnymi zagraniami. Polka nie zamierzała jednak łatwo oddać zwycięstwa w secie i również odpowiadała świetną grą przy serwisie rywalki. Ta jednak i tak wygrała seta (6:3), doprowadzając do remisu w całym spotkaniu.

French Open 2022. Magdalena Fręch wyeliminowana

Trzecia, decydująca partia, lepiej rozpoczęła się dla Fręch. 24-latka najpierw przełamała rywalkę, a następnie dzięki wygranej wymianie i świetnemu serwisowi podwyższyła prowadzenie na 2:0. Spotkanie momentami było bardzo wyrównane, czego najlepszym dowodem był piąty gem, który trwał blisko 10 minut. Górą była Kerber, która doprowadziła do stanu 2:3, co zwiastowało kolejne emocje.

Końcówka partii należała do Kerber, która w kluczowych momentach wykorzystywała swoje doświadczenie i mimo świetnej postawy Fręch przypieczętowała triumf w secie (7:5). Tym samym to Niemka awansowała do drugiej rundy French Open.

