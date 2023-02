WTA Doha 2023. O której gra Iga Świątek? Transmisja TV i online

Iga Świątek wraca do gry po nieudanej przygodzie z Australian Open. 21-latka odpadła z turnieju wielkoszlemowego już w ćwierćfinale po pojedynku z Jeleną Rybakiną 4:6, 4:6, choć od samego początku uchodziła za faworytkę do ostatecznego triumfu. Lepsza okazała się od niej Magda Linette, która niespodziewanie dotarła aż do półfinału. Teraz 21-latka z Raszyna stanie przed szansą odbudowy formy i nadgonienia rywalek w WTA Race.

Iga Świątek rozpoczyna walkę o WTA 500 w Dosze

Najbliższy etap sezonu będzie niezwykle istotny dla Igi Świątek. Liderka rankingu WTA ma do obrony mnóstwo punktów, a pierwszy turniej w Katarze, który w ubiegłym roku zapoczątkował jej kapitalną serię 37 zwycięstw z rzędu, będzie ku temu bardzo dobrą okazją. Do rozpoczęcia Roland Garrosa, który potrwa od 28 maja do 11 czerwca 2023 roku, ma szanse zdobyć ich ponad cztery tysiące.

W rozpoczętym przed dwoma dniami turnieju zobaczyliśmy już kilka spotkań, jednak Polacy najbardziej wyczekiwali na rezultat meczu pomiędzy Amerykanką Danielle Collins (40. WTA), a Elise Mertens (38. WTA). Górą była pierwsza z wymienionych tenisistek i to ona zmierzy się z Igą Świątek w drugiej rundzie bieżących katarskich zawodów. Polka została rozstawiona z numerem pierwszym i otrzymała wolny los, dlatego nie brała udziału w pierwszej rundzie turnieju.

O której gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć transmisję w TV i online?

Iga Świątek zmierzy się z Danielle Collins już trzeci raz. Ich pierwsze starcie miało miejsce w 2021 roku podczas turnieju w Adelajdzie, gdzie górą była raszynianka. Rok później Amerykanka zrewanżowała się w półfinale Australian Open, wygrywając 6:4, 6:1. Obie mają sobie zatem wiele do udowodnienia.

Transmisję z meczu Igi Świątek i Danlielle Collins będzie można oglądać w Canal+Sport. Mecz rozpocznie się w środę, 15 lutego o godz. 16:30. Wcześniej będzie można obejrzeć mecze Coco Gauff z Petrą Kvitovą oraz Jeleny Ostapenko z Jessicą Pegulą.

