Klasowy spektakl Igi Świątek w Madrycie. Rywalka nie miała zbyt wiele do powiedzenia

Starcie Igi Świątek z Petrą Martić jawiło się jako spotkanie najlepszej tenisistki świata z rywalką, która sprawiła małe zamieszanie. Chorwatka awansowała do ćwierćfinału po pewnym zwycięstwie nad wyżej notowaną Czeszką Barborą Krejcikovą. W starciu z reprezentantką Polski była jednak bezsilna. Pierwsza rakieta świata zwyciężyła 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju WTA w Madrycie.

Iga Świątek pewnie pokonała Petrę Martić

Świątek z impetem weszła w spotkanie. Chorwatka nie potrafiła w pierwszych gemach przeciwstawić się sile polki. Już w drugim została przełamana, co sprawiło, że biało-czerwona reprezentantka znalazła się na dobrej drodze do zwycięstwa w pierwszym secie. Gdy przełamała Martić po raz drugi, czekało na nią tylko dopełnienie formalności. Przeciwniczka popełniała wiele błędów, nie mając szans na znalezienie luki w grze Polki. Świątek nie dała nawet odrobiny litości, triumfując 6:0.

W drugim secie już takiej dominacji nie było. Martić przy pierwszym swoim podaniu wygrała gema, co tylko pokazało, że po chwili przerwy weszła w nią sportowa złość. Nie oddawała przełamania, lecz wygranie gemów przy swoim podaniu przychodziło jej z wielkim trudem. Świątek też poczuła, że nie ma co liczyć na podobnie ekspresową egzekucję. W końcu jednak nadeszło przełamanie. Polka wygrała szóstego gema, wychodząc na prowadzenie 4:2. Rozstawiona w turnieju z numerem 27 przeciwniczka miała później okazję na przełamanie, ale podobnie jak w poprzednich fragmentach meczu, często gubiła się i popełniała błędy. Świątek potrzebowała kilku minut i m.in. jednego straconego gema, by ostatecznie postawić na swoim i wygrać drugiego seta 6:3, co dało jej awans do półfinału turnieju.

Iga Świątek zmierzy się w półfinale turnieju w Madrycie z Weroniką Kudiermietową

W półfinale na Świątek czeka Weronika Kudiermietowa. Rosjanka nieoczekiwanie po zaciętym meczu pokonała Amerykankę Jessikę Pegulę 6:4, 0:6, 6:4.