Iga Świątek z kontuzją. Polska tenisistka zdradziła, jak się czuje

Ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie pomiędzy Polką a Kazaszką miał swoją dramaturgię. Rozpoczęło się jeszcze przed pojedynkiem, kiedy to obie tenisistki musiały wyjątkowo długo czekać na rozpoczęcie rywalizacji. Ostatecznie zamiast o planowanej 20:30, Iga Świątek i Jelena Rybakina pojawiły się na korcie ceglanym w stolicy Italii dopiero około godziny 22:00.

Iga Świątek wyjaśniła, jaki jest jej stan zdrowia

Początek dla Polki był udany. Świątek wygrała pierwszego seta pewnie (6:2), pokazując, w jak wysokiej dyspozycji jest podczas grania na mączce. Dodatkowo w Rzymie Polka triumfowała dwukrotnie, a w 2023 roku broniła mistrzowskiego tytułu.

Rybakina w poprzednich dwóch meczach ograła Świątek. Kazaszka była lepsza zarówno podczas wielkoszlemowego Australian Open (IV runda), jak i w turnieju na kortach Indian Wells (półfinał). Polka w Rzymie po wygranym secie otwarcia prowadziła w drugiej partii 4:2 z przełamaniem na koncie. Kazaszka zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji, wygrywając tie-breaka. Później o losie spotkania zadecydował uraz Świątek.

twitter

„Cześć. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy. Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach” – napisała na Twitterze w czwartkowy poranek liderka rankingu WTA.

Jak długa będzie przerwa liderki rankingu WTA?

Polka w trzecim secie zdołała dograć mecz do stanu 2:2 i to było wszystko. Niestety dla Świątek to kolejna przerwa w tym sezonie. Po wspomnianym Indian Wells, gdzie również przegrała z Rybakiną, Polka miała problem z żebrami. Jej przerwa od gry trwała miesiąc.

W przypadku kontuzji uda, wygląda na to, że uraz może wykluczyć Świątek z rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa. Wielkoszlemowe granie w Paryżu startuje już 22 maja. Świątek wygrywała w stolicy Francji w 2020 i 2022 roku.

Czytaj też:

Dramat Igi Świątek. Krecz Polki w meczu z Jeleną RybakinąCzytaj też:

Wielkie problemy młodej gwiazdy tenisa. Opublikowała zdjęcia ze szpitala