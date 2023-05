Gigantyczna niespodzianka w Roland Garros! Iga Świątek traci kolejną groźną rywalkę

Tenis to w ostatnich tygodniach jedna z najbardziej emocjonujących i wzbudzających skrajne emocje dyscyplin. Powodów jest wiele, bo z jednej strony są wyniki, z drugiej mieszanie jej z polityką, o czym świadczyć może sytuacja, do której doszło po meczu Aryny Sabalenki z Martą Kostiuk. Jednak jeśli chodzi o kwestie sportowe, to już na samym początku dochodziło do prawdziwych sensacji. Polacy również mają mieszane uczucia, gdyż z turnieju odpadła Magda Linette, ale za to triumf w pięciosetowym meczu odniósł Hubert Hurkacz.

Sensacja w Roland Garros. Belinda Bencić odpadła w pierwszej rundzie

Wynik tego meczu trzeba zaliczać do gatunku sensacyjnych, ponieważ mało kto spodziewał się, że faworytka ulegnie zdecydowanie mniej doświadczonej koleżance po fachu. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Elina Awanesian plasowała się dopiero na 134. miejscu w rankingu WTA i niewiele wskazywało również na to, że poprawi swoją sytuację, gdyż odpadła z kwalifikacji w ostatniej rundzie. Dostała się do turnieju dzięki uczestnictwu tzw. szczęśliwych przegranych.

W pierwszej partii Belinda Bencić grała bardzo nerwowo i szybko została podwójnie przełamana. Tablica wyników pokazywała już 0:4, a po chwili odrobiła część strat, jednak Rosjanka znów okazała się lepsza. W drugim secie Szwajcarka zdecydowanie zwyciężyła 6:2, zatem konieczne stało się rozegranie trzeciego, decydującego seta. I wszystko wskazywało na to, że Bencić wyjdzie z niego zwycięsko, gdyż wygrywała już 4:2, jednak w tym momencie Elina Awanesian wpadła w trans i wygrała wszystkie gemy do samego końca, tym samym eliminując gwiazdę światowego tenisa.

Niespodzianki w Roland Garros

To kolejna z wielkich niespodzianek w turnieju Roland Garros. Szwajcarka jest kolejną z wysoko notowanych zawodniczek, które odpadły w pierwszej rundzie zawodów. Przed nią przegrywały Maria Sakkari czy Karolina Pliskova.

