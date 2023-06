Jest ranking WTA po finale Rolanda Garrosa. Ulga dla Igi Świątek i trzy ważne zmiany

Przed zakończonym właśnie Rolandem Garrosem większość ekspertów i statystyków wieściła, że po turnieju Iga Świątek straci prowadzenie w rankingu WTA. Gdyby to Aryna Sabalenka wygrała French Open, tak właśnie by się stało. Ostatecznie jednak to Polka obroniła tytuł i w związku z tym zachowała przewagę nad swoją wielką rywalką.

Iga Świątek na czele rankingu WTA. Ważne zmiany w klasyfikacji

Sama różnica punktowa między nimi nie jest duża, ponieważ wynosi nieco ponad 900 „oczek” na korzyść raszynianki. Jak na razie tylko tenisistka z Białorusi jest w stanie zagrozić Biało-Czerwonej. Choć podium domyka tak znakomita zawodniczka jak Jelena Rybakina, nie ma ona szans, by w najbliższym czasie prześcignąć Świątek. Reprezentantka Kazachstanu ma bowiem na koncie niespełna 5100 punktów. Z pierwszej trójki wypadła zaś Jessica Pegula.

Gigantyczny awans zanotowało natomiast zawodniczka, z którą Polka grała w finale, a mianowicie Karolina Muchova. Przed Rolandem Garrosem nie było jej nawet w pierwszej czterdziestce. Dzięki zajęciu drugiego miejsca awansowała jednak o 27 pozycji i wspięła się na 16. lokatę. Do najlepszej dziesiątki awansowała natomiast Beatriz Haddad Maia, która dotarła do półfinału French Open.

Ranking WTA po Rolandzie Garrosie

Oficjalny ranking WTA po French Open Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Iga Świątek Polska 8940 2. Aryna Sabalenka Białoruś 8012 3. Jelena Rybakina Kazachstan 5090 4. Caroline Garcia Francja 5025 5. Jessica Pegula Stany Zjednoczone 4905 6. Ons Jabeur Tunezja 3961 7. Coco Gauff Stany Zjednoczone 3435 8. Maria Sakkari Grecja 3272 9. Petra Kvitova Czechy 3102 10. Beatriz Haddad Maia Brazylia 2910 11. Daria Kasatkina Rosja 2735 12. Barbora Krejcikova Czechy 2680 13. Belinda Bencić Szwajcaria 2630 14. Veronika Kudermetova Rosja 2520 15. Liudmila Samsonova Rosja 2296 16. Karolina Muchova Czechy 2295 17. Jelena Ostapenko Łotwa 2130 18. Karolina Pliskova Czechy 2100 19. Wiktoria Azarenka Białoruś 1967 20. Donna Vekić Chorwacja 1773 21. Magda Linette Polska 1765

