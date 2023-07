Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w Wimbledonie. Trudne wyzwanie Polki

Pojedynek pomiędzy Polką a Chorwatką zostanie rozegrany najprawdopodobniej w piątek 7 lipca. Petra Martić zaliczana jest do czołowej trzydziestki rankingu WTA. Co istotne, Chorwatka ma na swoim koncie regularną obecność w turniejach wielkoszlemowych, uchodząc po prostu za solidną zawodniczkę. Martić w poprzednim sezonie na kortach w Londynie dotarła do IV rundy. Jej największym osiągnięciem pod względem turniejów wielkoszlemowych jest ćwierćfinał Rolanda Garrosa (2019).

Iga Świątek – Petra Martić w III rundzie Wimbledonu

Obie panie miały okazję spotkać się stosunkowo niedawno. Świątek ograła Chorwatkę w spotkaniu, którego stawką był półfinał turnieju w Madrycie. Polak zwyciężyła bardzo pewnie 6:3, 6:0 – a miało to miejsce na początku maja. Wcześniej Polka i Chorwatka mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2021 roku podczas turnieju w Indian Wells Świątek również triumfowała, także w dwóch setach.

Na Martić trzeba jednak uważać, bo z pewnością ma swoje do zaoferowania, spoglądając na doświadczenie w tourze WTA. Sam fakt, że Chorwatka po raz jedenasty w karierze występuje w Wielkim Szlemie w Londynie, budzi szacunek. Martić trzykrotnie docierała do etapu 1/8 finału Wimbledonu.

Czwartkowe starcie Chorwatki z niżej notowaną Francuzką Diane Parry było pełne emocji. Mająca 32 lata Martić dopiero od drugiego seta przejęła inicjatywę. Chorwatka z pewnością będzie chciała w meczu Świątek pokazać dużo lepszy tenis, aniżeli w II rundzie.

Kiedy kolejny mecz w Wimbledonie zagra Iga Świątek?

Dokładny terminarz gier, ze względu na opóźnienia związane z opadami deszczu w ostatnich dniach, zostanie podany najprawdopodobniej w godzinach wieczornych. Mecze Wimbledonu można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport oraz internetowo zaś pośrednictwem platformy Polsat Box Go.