Iga Świątek i Hubert Hurkacz „otworzyli piekarnię”. Niesamowity triumf

Tegoroczna edycja United Cup jest bardzo udana dla reprezentacji Polski, choć nie od początku wszystko zmierzało w tę stronę. Niemniej po kolejnym spotkaniu, w którym udział wzięli Iga Świątek i Hubert Hurkacz sytuacja naszej drużyny narodowej wygląda znakomicie. Wspomniana dwójka wystąpiła w rywalizacji mikstowej z ekipą z Hiszpanii i wygrała w efektownym stylu. Media już rozpisują się o „otworzonej piekarni”.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozbili Hiszpanię w United Cup

Że po kilku dniach turnieju będzie tak dobrze, tego nie spodziewaliśmy się na starcie. Najpierw bowiem wrocławianin przegrał z Alejandro Fokiną, a w tarapatach znalazła się raszynianka, która z powodzeniem odrobiła stratę w spotkaniu z Sarą Sorribes Tormo. Takie rezultaty meczów sprawiły, iż o awansie do kolejnej fazy musiało zadecydować starcie mikstowe.

W nim jednak dyspozycja Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza była tak wyraźna i zaskakująca, że aż szokująca. Polce i Polakowi wychodziło niemalże każde zagranie, w związku z czym poszczególne akcje rozstrzygali błyskawicznie. Dość powiedzieć, że zaledwie kwadrans wystarczył im, by wyjść na prowadzenie 4:0, a po chwili zamknął cały set wynikiem 6:0.

Tak doskonały występ w pierwszej partii bynajmniej nie uśpił czujności Biało-Czerwonych, ponieważ w drugiej części meczu poszli za ciosem. Znów poszło im znakomicie, a swoich przeciwników rozbili błyskawicznie. Przy własnym serwisie, przy serwisie rywali, z przełamaniem – nieważne. Reprezentanci Polski zdobywali punkty seriami, w związku z czym Hiszpanie okazali się bezradni. W drugim secie znów padł wynik 6:0. Cały mecz potrwał zaledwie 45 minut.

Dzięki temu Polska wspięła się na najwyższe miejsce w swojej grupie i rywalizację w Perth zakończyła na pierwszym miejscu, co dało jej awans do ćwierćfinału. Teraz Biało-Czerwonych czeka krótka przerwa, a następnie rywalizacja przeniesie się do Sydney już 3 stycznia.

Polska 2:0 (6:0, 6:0) Hiszpania

Iga Świątek, Hubert Hurkacz – Sara Sorribes Tormo, Alejandro Fokina

