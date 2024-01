Magdalena Fręch zagra na korcie centralnym. Znamy godzinę meczu z Gauff

Magdalena Fręch to jedna z największych rewelacji tegorocznego Australian Open. Polka pobiła swój życiowy wynik jeśli chodzi o występy w Wielkim Szlemie docierając do czwartej rundy. W niej czeka na nią hitowy pojedynek z Coco Gauff. Wiemy, o której godzinie obie zawodniczki wyjdą na kort.

Magdalena Fręch zagra z mistrzynią US Open

Magdalena Fręch od początku turnieju w Melbourne dysponuje wielką formą. Na początku pokonała Darię Saville. Później sprawiła wielką niespodziankę, eliminując wysoko rozstawioną Carolinę Garcię w dwóch setach. W ostatnim starciu pochodząca z Łodzi zawodniczka pokonała Anastasię Zacharową. Teraz czeka ją najtrudniejsze do tej pory zadanie.

Coco Gauff to wschodząca gwiazda światowego tenisa. O urodzonej w 2004 roku Amerykance mówi się wiele. Dyskusję spotęgował sukces z ubiegłego roku. Nastolatka wygrała US Open na własnym terenie, co uczyniło ją nie tylko jedną z najlepszych zawodniczek świata, ale także dużą gwiazdę sportu w Stanach Zjednoczonych.

Gauff w drodze do IV rundy wyeliminowała Annę Karolinę Schmiedlovą oraz dwie rodaczki – Caroline Dolehide oraz Alycię Parks. Warto podkreślić fakt, że czwarta rakieta świata nie straciła jeszcze w Melbourne seta. Obie zawodniczki nie miały okazji mierzyć się ze sobą w bezpośrednim pojedynku.

Kiedy Magdalena Fręch zagra z Coco Gauff?

Mecz Magdaleny Fręch z Coco Gauff według harmonogramu ma rozpocząć się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 2:00 czasu polskiego na korcie centralnym. Transmisję TV przeprowadzi Eurosport. Dostępna jest także transmisja online w serwisie Eurosport Player.

Najważniejsze wieści dotyczące Australian Open 2024 będą na bieżąco pojawiać się na sportowych stronach Wprost.pl. Już teraz zachęcamy do śledzenia rywalizacji najlepszych tenisistek i tenisistów świata.

