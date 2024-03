Iga Świątek wraca na kort po krótkiej przerwie. Po triumfie w WTA 1000 w Katarze pierwsza rakieta świata udała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niestety dość niespodziewanie uległa Annie Kalinskiej w półfinale tego turnieju.

Iga Świątek wraca na kort

Teraz pierwsza rakieta świata powalczy w Indian Wells. Raszynianka miała bardzo trudne losowanie i po jej stronie drabinki znalazły się m.in. Linda Noskova, Madison Keys, Jelena Ostapenko, Ons Jabeur, czy obrończyni tytułu Jelena Rybakina.

Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy, gdzie jej rywalką będzie triumfatorka spotkania Danielle Collins – Erika Andriejewa. Mecz został przerwany z powodu ulewy przy stanie 7:6 (3), 6:5 dla Amerykanki i będzie mógł zostać dokończony najwcześniej o godz. 21:30.

Świetne wieści dla kibiców. Mecz Igi Świątek będzie dostępny dla wszystkich

Jeśli wszystko pójdzie po myśli organizatorów, Iga Świątek po raz pierwszy na korcie pojawi się w piątek. Nie wiadomo jeszcze, o której godzinie, bo wszystko zależy od tego, jak skończą się mecze pierwszej rundy.

Dotychczas wszystkie mecze Igi Świątek można było oglądać na sportowych antenach CANAL+ i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz stacja wyszła naprzeciw kibiców pierwszej rakiety świata i poinformowała, że udostępni wszystkim mecz pierwszej rakiety świata na Indian Wells.

Jest tylko jeden warunek, trzeba mieć internet i dostęp do YouTube, bo na tej platformie będzie można obejrzeć zmagania tenisistki.

„Transmisje ponad 50 turniejów w sezonie w ramach cyklu WTA TOUR do 2026 roku dostępne są w CANAL+, jak również za pośrednictwem serwisu streamingowego CANAL+ online. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wygodnego dostępu do rozgrywek sportowych na żywo oraz bogatej oferty seriali, filmów i dokumentów na żądanie” – czytamy w komunikacie Pawła Nowaka, Managera ds. PR Sportowego at CANAL+.

