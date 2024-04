Kluczowy mecz reprezentacji Polski bez Magdy Linette. Znamy powód

W poprzednich latach Magda Linette, reprezentująca AZS Poznań, była liderką reprezentacji Polski i przystępowała do każdego spotkania drużyny prowadzonej przez kapitana Dawida Celta i trenera Macieja Domkę. Nasza federacja tenisowa poinformowała jednak, że do Biel na mecz ze Szwajcarią 32-latka się nie wybrała z powodów rodzinnych. Oczywiście sztab szkoleniowy szanuje decyzję Linette i zespół po prostu będzie musiał radzić sobie bez niej.

Iga Świątek liderką kadry

Od poniedziałku w Biel przebywają już trzy zawodniczki reprezentacji Polski. To Magdalena Fręch (KS Górnik Bytom), Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska (obie BKT Advantage Bielsko-Biała). We wtorek z kolei do Szwajcarii przyjedzie liderka światowego rankingu Iga Świątek, która nie brała udziału w ubiegłorocznych finałach w Sewilli, a teraz wspomoże drużynę.

Stawką spotkania w Biel będzie prawo gry w listopadowym Billie Jean King Cup Finals w Sewilli. Wszystkie tenisistki rozpoczną treningi we wtorek. Zmagania będą się toczyć w hali z twardą nawierzchnią.

Znamy szczegóły rywalizacji ze Szwajcarią

Wydaje się, że faworytkami do zwycięstwa w najbliższym meczu są Polki. Do gry w drużynie Szwajcarii kapitan Heinz Guenthardt powołał: Viktoriję Golubic (78. w rankingu WTA), Celine Naef (148.), Simonę Waltert (153.) i Jil Teichmann (213.). Dla porównania Świątek jest numerem 1. na świecie, Fręch zajmuje 52. pozycję, Kawa jest 178. (92. w deblu), a Chwalińska – 293. (222. W deblu).

Jak poinformował PZT, w czwartek odbędzie się oficjalna ceremonia losowania gier pierwszego dnia. W piątek pierwszy z dwóch pojedynków singlowych rozpocznie się o godz. 14.00, a drugi ruszy około 20 minut od jego zakończenia. W sobotę natomiast o godz. 13 spotkają się liderki obydwu zespołów, a potem zagrają ze sobą „drugie rakiety". W razie remisu o losach triumfu zadecyduje mecz debli, który może zostać rozegrany także przy stanie 3:0 dla którejkolwiek ze stron.

