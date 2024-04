Zmiany w Billie Jean King Cup. Co to znaczy dla reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski na czele z Igą Świątek wywalczyła niedawno kwalifikację do finałów Billie Jean King Cup. Biało-czerwone pod wodzą Dawida Celta pokonały Szwajcarię 4:0 i po raz trzeci z rzędu powalczą o tytuł.

Zmiany w Billie Jean King Cup 2024

International Tennis Federation ogłosiła w czwartek termin turnieju Billie Jean King Cup Finals oraz zmiany, jakie w tym roku nastąpią. Warto przypomnieć, że turniej odbędzie się na La Cartuja Stadium w Sewilli, czyli tak samo, jak w ubiegłym sezonie. BJKCup Finals odbędą się w dniach 12-20 listopada, a w nowej formule play-off będzie rywalizowało 12 najlepszych kobiecych drużyn świata. PZT porównało tę rywalizację do turnieju Davis Cup Final 8. Co to oznacza dla biało-czerwonych?

„Te zmiany spowodują, że po raz pierwszy BJKCup Finals będzie trwać ponad tydzień i będzie się częściowo nakładać z finałową rywalizacją o Puchar Davisa (drugi półfinał i finał będą rozgrywane równolegle z pierwszymi meczami Davis Cup w Maladze)” – czytamy w komunikacie PZT.

Billie Jean King Cup: Kiedy losowanie finałów?

Losowanie klasycznej drabinki na 16 zespołów odbędzie się w najbliższy wtorek 30.04 w londyńskiej siedzibie ITF. „Cztery najwyżej notowane drużyny w rankingu narodowym ITF będą miały na otwarcie tzw. wolny los, więc od razu zajmą miejsca w ćwierćfinałach. Będą to broniące trofeum Kanadyjki (nr 1.), Czeszki (2.), ubiegłoroczne finalistki Włoszki (3.) i Australijki (4.)” – informuje PZT.

Pozostałe osiem ekip – Amerykanki (5. w rankingu ITF), Hiszpanki (6.w rankingu ITF), Niemki (8. w rankingu ITF), Polki (9. w rankingu ITF), Słowaczki (10. w rankingu ITF), Rumunki (11. w rankingu ITF), Brytyjki (12. w rankingu ITF) i Japonki (15. w rankingu ITF) zagrają w pierwszej rundzie. Rywalizacja została zaplanowana w dniach 12-14 listopada.

Tylko cztery reprezentacje awansują do ćwierćfinałów i powalczą z rozstawionymi ekipami w dniach 15–17 listopada. Półfinały zaplanowano na 18–19 listopada, wielki finał Billie Jean King Cup 2024 rozegrany zostanie w środę 20 listopada.

Reprezentacja polski w Billie Jean King Cup

W połowie kwietnia Polki pokonały w Biel drużynę Szwajcarii 4:0 w meczu kwalifikacyjnym o awans do BJKCup Finals 2024.

Gra pojedyncza – piątek

Simona Waltert – Iga Świątek 3:6, 1:6

Celine Naef – Magdalena Fręch 7:6 (10-8), 5:7, 3:6

Gra pojedyncza i debel – sobota

Celine Naef – Iga Świątek 4:6, 3:6

Jil Teichmann, Simona Waltert – Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa 5:7, 1:6

Czytaj też:

Aryna Sabalenka uderzyła w Igę Świątek i rywalki. Zdumiewające słowaCzytaj też:

Iga Świątek przeszła do historii. Poruszające słowa polskiej tenisistki