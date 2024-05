Pełna dominacja Igi Świątek. Polka zagra o finał!

Iga Świątek jak burza idzie przez turniej WTA w Rzymie. Dotychczas najbardziej we znaki dała się jej była liderka światowego rankingu – Angelique Kerber, która zagrała tenis jak za swoich najlepszych czasów.

Dominacja Igi Światek w pierwszym secie

Rywalką Polki w ćwierćfinale tego turnieju była Madison Keys, która rozprawiła się dzień wcześniej z Soraną Cirsteą. Podczas tego spotkania doszło do sporych kontrowersji, bo w czasie jego trwania, protestujący wtargnął na kort i rozsypał coś na nawierzchni. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ta osoba została szybko spacyfikowana, ale mecz musiał zostać przerwany i dopiero po około 45 min został wznowiony.

Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą podczas ostatniego półfinału w Madrycie. Wówczas to pierwsza rakieta świata była górą i bez większych problemów awansowała do finału. Tak samo było w tym spotkaniu. Iga Świątek od początku narzuciła swoje tempo i przełamała Madison Keys już na starcie. Potem Polka nie bez problemów, ale obroniła swoje podanie i wyszła na prowadzenie 2:0. Od wyniku 2:1 Polka wygrała cztery gemy z rzędu i zatriumfowała 6:1, notując kolejną "bagietkę" do statystyk.

Madison Keys wyszła zmotywowana na drugiego seta

Iga Świątek była bardzo zmotywowana i w przerwie między setami poszła się jeszcze rozgrzewać bez piłek i z nimi. Madison Keys spokojnie czekała na koniec przerwy i najwyraźniej musiała sobie poukładać wszystko w głowie, bo od początku drugiej partii mocno naciskała na rywalkę. Amerykanka miała nawet dwa break pointy, ale żadnego z nich nie wykorzystała. Brak skuteczności przeciwniczki wykorzystała raszynianka, która odwróciła losy tego gema i przypieczętowała triumf.

Od wyniku 1:1 Iga Świątek znów popisała się kapitalną serią trzech wygranych gemów z rzędu, które przybliżyły ją do końcowego triumfu. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3. O finał Iga Świątek zmierzy się z triumfatorką spotkania Coco Gauff – Qinwen Zheng.

