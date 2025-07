Dramatyczne obrazki w meczu Aryny Sabalenki. Przerwano półfinał!

Doszło bowiem do incydentu na trybunach. Jeden z kibiców niestety zasłabł, więc spotkanie musiało zostać przerwane. Na korcie centralnym Wimbledonu pojawiły się od godziny 14:30 (polskiego czasu) Aryna Sabalenka oraz Amanda Anisimowa.

twitter

Przy stanie 2:3 na niekorzyść liderki światowego rankingu Sabalenka wykazała się trzeźwością umysłu, przekazując błyskawicznie w stronę potrzebującej osoby zimny napój, który mógłby pomóc w tej sytuacji.

W Londynie podczas czwartkowego grania panuje bardzo wysoka temperatura. Można jednoznacznie stwierdzić, że to swoista klamra pogodowa. Na otwarcie tegorocznego turnieju również było bardzo upalnie, niestety, doszło również do wydarzeń tego typu – w trakcie meczu obrońcy tytułu Carlosa Alcaraza.

Ostatecznie sytuacja z meczu Sabalenka – Anisimowa została opanowana po nieco ponad 5 minutach przerwy w półfinale.

Wimbledon: Iga Świątek – Belina Bencić. Gdzie i kiedy oglądać?

W londyńskim upale w czwartek zagra również Iga Świątek. Z kim przyjdzie zagrać najlepszej polskiej singlistce w drodze do finałowego starcia na londyńskich, trawiastych kortach? Przeciwniczką będzie doświadczona Szwajcarka Belinda Bencić. Tenisistka, która wróciła do rywalizacji w tourze WTA po ciąży. Bencić urodziła córkę Bellę w kwietniu 2024 roku. Dotychczas najlepszym wynikiem szwajcarskiej zawodniczki w Wielkim Szlemie był półfinał US Open z 2019 roku. Jak widać, właśnie podczas Wimbledonu 2025 Bencić wyrównała to osiągnięcie.

Mecz Iga Świątek – Belinda Bencić będzie drugim w kolejności harmonogramu, po starciu Sabalenki z Anisimową. Polka i Szwajcarka na korcie nie pojawią się wcześniej niż o 16:00, a najprawdopodobniej będą to nawet okolice 16:30.

Mecze Wimbledonu pokazywane są na antenach Polsatu Sport. Poczynając od głównych kanałów, tj. Polsatu Sport 1-3, poprzez m.in. Polsat Sport Fight, kończąc na dodatkowych – Polsat Sport Premium 1-6. Pod względem transmisji dostępnych w internecie, warto skorzystać z platformy Polsat Box Go, z wykupionymi odpowiednimi pakietami.

Dodatkowo ważną informacją jest to, że spotkanie Świątek – Bencić będzie pokazywane również na otwartej antenie Polsatu.

Czytaj też:

Polak zachwyca talentem tenisowy świat. Wimbledon z kolejnym sukcesemCzytaj też:

Wilfredo Leon o wielkich talentach w reprezentacji Polski. „Nie spodziewałem się”