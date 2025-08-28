Gigantyczny skandal podczas US Open! W tle zachowanie Igi Świątek

Ku zaskoczeniu ekspertów, górą w meczu II rundy US Open była reprezentantka gospodarzy. Jelena Ostapenko to tenisistka, która w turniejowej drabince była rozstawiona z numerem 25. Łotyszka nie zdołała jednak wygrać choćby seta w rywalizacji z Taylor Towsend, ostatecznie przegrywając 5:7, 1:6.

Skandal z udziałem Jeleny Ostapenko. W tle zachowanie Igi Świątek

Po zakończeniu spotkania pod siatką doszło do kłótni pomiędzy Ostapenko a Towsend. Łotyszka miała pretensje do rywalki o jej zachowania podczas rywalizacji. Ostra wymiana zdań zakończyła się zaskakującą reakcją ze strony Amerykanki. Towsend wyraźnie puściły nerwy, to zaczęła ostro nakręcać publiczność, wskazując palcem na pokonaną rywalkę.

Trzeba przyznać, że są to obrazki rzadko widziane na tenisowych kortach. Co więcej, wydaje się, że po prostu pozbawione klasy. Dodatkowo Towsend w pomeczowym wywiadzie stwierdziła, że Ostapenko zarzuciła jej „brak klasy oraz wykształcenia” a dodatkowo, że „zobaczy, co się stanie, kiedy wyjdzie poza USA”.

Ostapenko zabrała za to głos w mediach społecznościowych. Łotyszka wyjaśniła, że w kontekście ostrej wymiany zdań po meczu, tenisistka zwróciła uwagę rywalce m.in. o brak odpowiedniego zachowania po zagraniu po siatce (tzw. net). Przyjęło się, że przy takich zagraniach dobrym obyczajem jest przeproszenie. Dodatkowo Towsend miała prowokować już na rozgrzewce przedmeczowej.

Dodatkowo Łotyszka zauważyła, że została zaatakowana w mediach społecznościowych za swoje zachowanie.

„Dostaje wiele wiadomości, że jestem rasistką. Nigdy nie była rasistką. Szanuje wszystkich ludzi i dla mnie nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. W tenisie obowiązują pewne zasady i kiedy publiczność jest po twojej stronie, nie możesz tego używać, by znieważać oponenta” – przekazała na Instagramie Ostapenko.

Łotyszka, która jako jedna z nielicznych na świecie właściwie zawsze znajduje sposób na ogranie Igi Świątek, podała również dalej wpis związany z Polką. Pokazany jest tam szacunek, jakim darzą się Świątek i Aryna Sabalenka w trakcie rywalizacji, m.in. właśnie mowa o wspomnianym zagraniu po siatce i przeprosinach. To wzorowe zachowanie.

US Open 2025: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Warto przypomnieć, że na kortach Flushing Meadows w 2022 roku triumfowała Iga Świątek. Dla najlepszej polskiej singlistki ostatnich lat był to pierwszy wielkoszlemowy sukces poza Paryżem, w którym wygrywała łącznie aż czterokrotnie. Jeszcze jeden tytuł Wielkiego Szlema Świątek dołożyła w obecnym sezonie, na kortach Wimbledonu.

Tytułów z 2024 roku w singlu bronią, odpowiednio Włoch Jannik Singer oraz Białorusinka Aryna Sabalenka. Najwięcej triumfów w historii w Nowym Jorku w ostatnich kilkunastu latach mają, wśród panów po pięć mają: Roger Federer (2004-08), Pete Sampras (1990, 1993, 1995-96, 2002) i Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982-83). Za to w przypadku żeńskiej rywalizacji, na czele z sześcioma triumfami Chris Evert (1975-78, 1980, 1982) i Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

Turniej główny US Open singla pań i panów wystartował w niedzielę 24 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie, do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

