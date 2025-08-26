Iga Świątek pobiła rekord świata! Polka dokonała czegoś niesamowitego

To była formalność i pokaz ogromnej siły. Iga Świątek pokonała w bardzo przekonującym stylu Kolumbijkę Emilianę Arango. Zakończyło się na dwóch setach, wynikowo 6:1, 6:2.

Rekord świata Igi Świątek! Billie Jean King Cup z gratulacjami

Jak się okazało, wygrana nad Arango miała dla Polki szczególne, statystyczne znaczenie. Okazało się bowiem, że Świątek odniosła swoje 65. zwycięstwo z rzędu(!) w kontekście startów w turniejach rangi WTA – wliczając mecze w I rundach turniejów. Co to oznacza w praktyce? Że Polka właśnie została rekordzistką świata, wyprzedzając wielką legendę tenisa Monicę Seles.

Tę informację w oficjalnych kanałach turniejowych w mediach społecznościowych przekazali przedstawiciele US Open. Świątek jest do dzisiaj najlepszą pod tym względem w tzw. Open Era. Czyli okresie liczonym od 1968 roku, kiedy to do rywalizacji zaproszeni zostali zarówno zawodnicy profesjonalni, jak i amatorzy. Wcześniej w tenisa rywalizowali tylko ci drudzy, spoglądają na oficjalny tour.

Świątek zebrała już pierwsze gratulacje za swój wynik. O rekordzie świata Polki wspomniała m.in. Billie Jean King. Czyli kolejna z legend światowego tenisa, której imieniem nazwana jest rywalizacja reprezentacji narodowych, jeśli mowa o paniach, tj. słynne Billie Jean King Cup, w którym Świątek również potrafiła zabłysnąć. Na cześć BJK nazwano również kompleks sportowy, na którym odbywa się wielkoszlemowy US Open.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

