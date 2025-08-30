Wielkie serce Kamila Majchrzaka. O tym zachowaniu mówi cały świat!

O tym, co wydarzyło się po zwycięstwie Polaka w II rundzie US Open, informowaliśmy w osobnym tekście. Sytuacja, która delikatnie rzecz ujmując, nie powinna mieć miejsca. Młody kibic pozostał bez upragnionej czapki polskiego tenisisty. Ale apel Kamila Majchrzaka nie pozostał bez odzewu. Wręcz przeciwnie, w odpowiedzi na wpis w mediach społecznościowych, chłopiec został odnaleziony.

Kamil Majchrzak nagrodził młodego kibica! Piękne zakończenie głośnej historii

W sobotnie późne popołudnie polskiego czasu w internecie pojawiło się nagranie oraz wymowne zdjęcie ze strony m.in. samego tenisisty. Majchrzak sprawił mnóstwo radości młodemu kibicowi.

Nie da się ukryć, że sama sytuacja nie była przyjemna, dlatego tym lepiej, że błyskawicznie udało się zadziałać – taka magia internetowej siły – oraz zdrowego podejścia ze strony najlepszego polskiego singlisty.

I co najważniejsze, to było spore przeżycie dla młodego kibica, żeby móc osobiście uścisnąć dłoń i porozmawiać z Majchrzakiem.

US Open 2025: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Warto przypomnieć, że na kortach Flushing Meadows w 2022 roku triumfowała Iga Świątek. Dla najlepszej polskiej singlistki ostatnich lat był to pierwszy wielkoszlemowy sukces poza Paryżem, w którym wygrywała łącznie aż czterokrotnie. Jeszcze jeden tytuł Wielkiego Szlema Świątek dołożyła w obecnym sezonie, na kortach Wimbledonu.

Tytułów z 2024 roku w singlu bronią, odpowiednio Włoch Jannik Singer oraz Białorusinka Aryna Sabalenka. Najwięcej triumfów w historii w Nowym Jorku w ostatnich kilkunastu latach mają, wśród panów po pięć mają: Roger Federer (2004-08), Pete Sampras (1990, 1993, 1995-96, 2002) i Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982-83). Za to w przypadku żeńskiej rywalizacji, na czele z sześcioma triumfami Chris Evert (1975-78, 1980, 1982) i Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

Turniej główny US Open singla pań i panów wystartował w niedzielę 24 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie, do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

