Krecz w pojedynku Świątek-Osorio. Nagły koniec meczu w Pekinie!

Iga Świątek w walce o awans do czwartej rundy turnieju w Pekinie zmierzyła się z Camilą Osorio. Polka zaczęła grę w bardzo ofensywny sposób, czym od pierwszych wymian zmusiła przeciwniczkę z Kolumbii do grania pod jeszcze większą presją, a w konsekwencji popełniania wymuszonych błędów.

Iga Świątek z błyskawicznym awansem. Rywalka była bezradna

Wiceliderka światowego rankingu już na starcie przełamała rywalkę. Kilka prostych błędów w kolejnym gemie skutkowało trzema break-pointami dla Kolumbijki, ale wówczas Polka włączyła wyższy bieg, a skuteczny serwis i cierpliwie wypracowywanie sobie przewagi w poszczególnych wymianach pozwoliły jej wyjść z opresji. W kolejnym gemie ekspresowo powiększyła swoją przewagę, wychodząc na prowadzenie 3:0. Kolejne dwa gemy, chociaż grane na przewagi, padały łupem bardziej doświadczonej tenisistki.

Gdy na tablicy wyników było 5:0 dla Polki, Camila Osorio poprosiła o przerwę medyczną. Po kilku minutach gra została wznowiona. Iga Świątek wyszła na prowadzenie w gemie, ale popełniła kilka błędów i Kolumbijka miała szansę na przełamanie. Do tego jednak nie doszło, a Polka wygrała pierwszego seta w niespełna 40 minut (6:0).

Jak się okazało, mimo że Osorio podjęła próbę walki, odczuwane przez nią dolegliwości były na tyle poważne, że po rozegraniu kilku wymian w drugim secie, zdecydowała się poddać mecz. Tym samym Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie.

Więcej informacji wkrótce.